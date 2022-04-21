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Fenerbahçe'nin yeni hocası şaşırttı! Herkes Löw derken...

21.04.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de yeni sezonda teknik direktörün kim olacağı büyük merak konusu olurken karar verildi. Başkan Ali Koç, Joachim Löw ile Joge Jesus'un yüksek maliyeti sebebiyle vazgeçti. Üst üste alınan başarılı sonuçlarla camianın da desteğini arkasına alan İsmail Kartal ile devam etme kararı alındı.

Fenerbahçe'nin yeni hocası şaşırttı! Herkes Löw derken...

Yeni sezonda yabancı bir teknik direktör isteyen Ali Koç, şartların oluşmamasından dolayı bu fikrinden vazgeçti. Süper Lig'de 9 maçta 25 puan toplayarak ikinci sıraya kadar yükselen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın önümüzdeki sezon takımın başında yer alma ihtimali çok yüksek.

30 MİLYON EURO İSTEDİ

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Alman teknik direktör Löw'ün istediği kadroyu kurmak için 30 milyon euro bütçe talep etmesi de başkan Koç'u sıkıntıya sokarken, kadrosunu ve sistemini oturtan Kartal ile devam ederek yeni bir risk almaktan kaçınacağı bildirildi.

VITOR PEREIRA'YI GEÇTİ

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İsmail Kartal birçok istatistikte selefi Vitor Pereira'yı geride bıraktı. Pereira ile 17 lig maçında 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi alan Kanarya'nın maç başı puan ortalaması 1.65'te kaldı. Fenerbahçe bu seride 28 kez ağları havalandırırken maç başına gol ortalaması 1.64'tü. Rakipler 17 kez fileleri sarsarken maç başına yenen golün ortalaması ise 1.3'tü. Kartal yönetiminde ise 13 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe 28 gol attı ve maç başı 2.15 gol ortalaması yakaladı. 13 maçta 10 gole izin veren sarı lacivertlilerde yenen golün ortalaması ise 0.8'e geriledi.

TARİHE GEÇTİ

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Süper Lig'de Fenerbahçe'yi en az 15 maç çalıştıran yerli hocalar arasında maç başı puan ortalaması en yüksek teknik direktör İsmail Kartal oldu. Sarı-Lacivertli takımın başında 47 maça çıkan Kartal, 104 puan toplamayı başardı ve 2.21'lik puan ortalaması tutturdu. 60 yaşındaki teknik adam bu etkili performansıyla yerli antrenörler arasında zirvede yer aldı.

İsmail Kartal'a yakın grafik sergileyen diğer isim Mustafa Denizli... Fenerbahçe'nin başında 51 maça çıkan Denizli 2.16'lık puan ortalaması yakaladı. 3. sırada ise Aykut Kocaman var.


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İsmail Kartal Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
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