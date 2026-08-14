Fenerbahçe'nin yeni transferi Lukaku'dan çok iddialı sözler! "3 ayda yapacağım..."

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Romelu Lukaku, sarı-lacivertli kulübün YouTube kanalına verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yeni takımında olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Belçikalı yıldız, Fenerbahçe'ye transfer olarak doğru bir karar verdiğine inandığını söyledi.

Lukaku, yeni sezon öncesinde takımın hedeflerine de vurgu yaparak, "Burada olduğum için çok mutluyum" dedi. Güçlü bir kadroya sahip olduklarını ifade eden tecrübeli santrfor, her karşılaşmaya final gözüyle bakacaklarını belirterek taraftarlardan sezon boyunca destek istedi.

"3 AYDA TÜRKÇE KONUŞACAĞIM"

Fenerbahçe'ye kısa sürede uyum sağlamak isteyen Lukaku, Türkçe öğrenme konusunda da iddialı konuştu. Takım arkadaşlarıyla bu konuyu konuştuğunu belirten yıldız futbolcu, en kısa sürede derslere başlamayı planladığını söyledi.

Lukaku, Türkçe öğrenme hedefini şu sözlerle anlattı: "Türkçe'yi öğrenmek çok istiyorum. Bunu arkadaşlarımla konuşuyordum. Umarım pazartesi günü bir ders yapabiliriz ya da perşembe günü başlayabiliriz. Kendimi anlaşılır kılmaya çalışacağım. İlk 3 ayda bunu hedefliyorum. Zor olacak ama ben çabuk öğrenen biriyim. Türkçe konuşacağım. Hem de 3 ayda bu bir rekor olacak."

DROGBA VE ANELKA...

Lukaku, Fenerbahçe'ye gelmeden önce Canal+'ya verdiği röportajda ise kariyerinin önemli dönemlerinden birini anlattı. Chelsea'de forma giydiği dönemde Didier Drogba ve Nicolas Anelka ile aynı soyunma odasını paylaşmasının kendisi için büyük bir deneyim olduğunu dile getiren Belçikalı golcü, iki yıldızdan da çok şey öğrendiğini ifade etti.

Drogba'ya duyduğu hayranlığın oldukça eskiye dayandığını belirten Lukaku, Chelsea'deki ilk karşılaşmalarında yaşadığı anıyı şöyle anlattı: "Drogba'yla ilk tanıştığımızda ona sımsıkı sarılıp, "Benim için ne ifade ettiğini tahmin bile edemezsin" dedim. İkinci görüşmemizde attığı gollerin neredeyse tamamını hatırlattım. Giydiği kramponlara kadar ezberlemiştim."

"SÜREKLİ TAVSİYE İSTİYORDUM"

Drogba'nın tecrübelerinden faydalanmak için kendisine sürekli sorular yönelttiğini anlatan Lukaku, eski takım arkadaşının futbol gelişimindeki etkisine dikkat çekti. Belçikalı futbolcu, "Sürekli tavsiye istiyordum: "Şu golde ne düşündün?", "Bu pozisyonda o hareketi nasıl yaptın?" gibi sorular soruyordum." ifadelerini kullandı.

Lukaku, Nicolas Anelka'ya karşı da benzer bir hayranlık beslediğini belirterek Fransız yıldızın yeteneğini övdü. Tecrübeli santrfor, "Anelka'ya karşı da aynı şekilde büyük bir hayranlığım vardı. Yetenek anlamında gördüğüm en özel isimlerden biri, belki de en özeli olabilir." sözleriyle düşüncelerini dile getirdi.