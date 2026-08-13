Hazar Ergüçlü tatile doymuyor! Bikini pozlarına beğeni yağdı

Son olarak 'İnci Taneleri' dizisinde 'Dilber' karakterini oynayan Hazar Ergüçlü, kariyeri ve paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan başarı oyuncu dizisinin final yapması sonrası projeleri değerlendirirken bir yandan da tatilin tadını çıkarıyor.

Paylaşımına 'Total Eclipse of the Heart' (Kalbin Tam Tutulması) notunu düşen ünlü isme takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni yağdı.

Hazar Ergüçlü'nün yeni sezonda ekranda olup olmayacağı da merak edildi. Oyuncunun bu sezon için duyurulmuş bir projesi bulunmuyor.

Öte yandan bir YouTube kanalına konuk olan ünlü oyuncu, özellikle "Dilber" karakterine hazırlık sürecinde fiziksel sınırlarını zorladığını ve eve "yorgunluktan titreyerek" döndüğünü belirtmişti.

Oyuncu "Son birkaç yıldır içimden hiçbir şey gelmiyor; hiç hevesim yok. Bir şey izlemek, dışarı çıkmak, hatta yemek yemek bile istemiyorum. Her şeye dair iştahım kaçtı" demişti.