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Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci, ezeli rakibe gidiyor! Teklifi kabul bile etti...

10.06.2023 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek İrfan Can Kahveci takımdan ayrılmaya karar verdi. Taraftarların kendisini hemen hemen her maç ıslıklamasından bunalan yıldız oyuncu menajerine talimat vererek takım aramasını söyledi. Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş bu haberin ardından devreye girerek İrfan Can'ı takımda görmek istediğini yönetime bildirdi.

Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci, ezeli rakibe gidiyor! Teklifi kabul bile etti...
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi sona eriyor. Taraftarlarla bir türlü yıldızı barışmayan milli oyuncu takımdan ayrılmak istiyor. Mutlu olduğu ve ilk 11'de forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen İrfan Can Kahveci, menajerine talimat verdi.

MENAJERİ TAKIM ARIYOR

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Gerek yurt içi, gerek yurt dışı olmak üzere birçok takımla görüşmelere başlayan İrfan Can Kahveci'nin menajeri Türkiye'den Beşiktaş ile görüşmeye başladı. Şenol Güneş'in çok beğendiği oyuncular arasında yer alan İrfan Can Kahveci için şartlar zorlanacak.

BEŞİKTAŞ'A 'TAMAM' DEDİ

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Beşiktaş'ta forma giyme fikrine 'tamam' diyen İrfan Can Kahveci, siyah-beyazlı takıma gitmek istediğini Fenerbahçe yönetime bildirdi. Görüşmelere başlayan yıldız oyuncunun menajeri pazarlıklara başladı.


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Anahtar Kelimeler:
İrfan Can Kahveci beşiktaş fenerbahçe 10

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