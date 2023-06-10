Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci, ezeli rakibe gidiyor! Teklifi kabul bile etti...

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi sona eriyor. Taraftarlarla bir türlü yıldızı barışmayan milli oyuncu takımdan ayrılmak istiyor. Mutlu olduğu ve ilk 11'de forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen İrfan Can Kahveci, menajerine talimat verdi.

MENAJERİ TAKIM ARIYOR

Gerek yurt içi, gerek yurt dışı olmak üzere birçok takımla görüşmelere başlayan İrfan Can Kahveci'nin menajeri Türkiye'den Beşiktaş ile görüşmeye başladı. Şenol Güneş'in çok beğendiği oyuncular arasında yer alan İrfan Can Kahveci için şartlar zorlanacak.

BEŞİKTAŞ'A 'TAMAM' DEDİ

Beşiktaş'ta forma giyme fikrine 'tamam' diyen İrfan Can Kahveci, siyah-beyazlı takıma gitmek istediğini Fenerbahçe yönetime bildirdi. Görüşmelere başlayan yıldız oyuncunun menajeri pazarlıklara başladı.



