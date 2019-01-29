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Fenerbahçe Opet Dobriana Rabadzhieva'yı renklerine bağladı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 29.01.2019 15:44 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Opet, Bulgar smaçör Dobriana Rabadzhieva'yı renklerine bağladı.

Fenerbahçe Opet Dobriana Rabadzhieva'yı renklerine bağladı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, son olarak Çin ekibi Evergrande forması giyen smaçör Dobriana Rabadzhieva'yı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 1991 doğumlu Bulgaristan vatandaşı Dobriana Rabadzhieva'nın Fenerbahçe ile sözleşme imzaladığı belirtildi. Kariyerine CSKA Sofya takımında başlayan 1.92 metre boyundaki smaçör, 2012 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Dobriana Rabadzhieva, Imoco Conegliano, Rabita Baku, Galatasaray, Volero Zürich ve son olarak Çin takımlarından Evergrande formalarını da giydi.

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Anahtar Kelimeler:
Dobriana Rabadzhieva Evergrande Çin

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