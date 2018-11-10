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Fenerbahçe Ozan Tufan'ı affediyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.11.2018 10:16 | Son Güncelleme

Orta sahada eksiklik yaşayan Fenerbahçe, bu açığını Ozan Tufan'la kapatmayı düşünüyor.

Fenerbahçe, orta sahada derin bir kriz yaşıyor. Tolga Ciğerci ve Oğuz Kaan'ın ligin ikinci yarısından önce sahalara dönmesi zor.

F.Bahçe'den sürpriz Ozan Tufan kararı

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Mehmet Topal iyileşti ancak tam randıman verip vermeyeceği belirsiz. Koeman, Reyes'e güvenmiyor; Jailson ise 8 maç ceza aldı.

Mehmet Topal iyileşti ancak tam randıman verip vermeyeceği belirsiz. Koeman, Reyes'e güvenmiyor; Jailson ise 8 maç ceza aldı.
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Bu kadar eksiğin olması, kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'a şans doğurdu. Milli futbolcunun affedilmesi gündeme geldi.

Bu kadar eksiğin olması, kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'a şans doğurdu. Milli futbolcunun affedilmesi gündeme geldi.
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Ozan Tufan, sarı-lacivertli formayı resmi olarak en son Türkiye Kupası'nda 13 Aralık 2017'de oynanan maçta giymişti.

Ozan Tufan, sarı-lacivertli formayı resmi olarak en son Türkiye Kupası'nda 13 Aralık 2017'de oynanan maçta giymişti.
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Ozan Tufan, 2015-2016 sezonunun başında Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Ozan Tufan, 2015-2016 sezonunun başında Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
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23 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 100 maçta 9 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.

23 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 100 maçta 9 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.
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Ozan'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2020'ye kadar devam ediyor. (FOTOMAÇ)

Ozan'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2020'ye kadar devam ediyor. (FOTOMAÇ)
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tolga ciğerci Oğuz Kaan ozan tufan Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig

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