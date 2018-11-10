Fenerbahçe Ozan Tufan'ı affediyor

Fenerbahçe, orta sahada derin bir kriz yaşıyor. Tolga Ciğerci ve Oğuz Kaan'ın ligin ikinci yarısından önce sahalara dönmesi zor.

1 / 6 Mehmet Topal iyileşti ancak tam randıman verip vermeyeceği belirsiz. Koeman, Reyes'e güvenmiyor; Jailson ise 8 maç ceza aldı.

2 / 6 Bu kadar eksiğin olması, kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'a şans doğurdu. Milli futbolcunun affedilmesi gündeme geldi.

3 / 6 Ozan Tufan, sarı-lacivertli formayı resmi olarak en son Türkiye Kupası'nda 13 Aralık 2017'de oynanan maçta giymişti.

5 / 6 23 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 100 maçta 9 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.