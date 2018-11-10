Fenerbahçe Ozan Tufan'ı affediyor

Fenerbahçe, orta sahada derin bir kriz yaşıyor. Tolga Ciğerci ve Oğuz Kaan'ın ligin ikinci yarısından önce sahalara dönmesi zor.
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