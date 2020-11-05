Fenerbahçe Öznur Kablo'da bir pozitif vaka

Fenerbahçeli kadın basketbolcu Olcay Çakır Turgut, koronavirüse yakalandı
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, oyunculara ve teknik ekibe yapılan koronavirüs testlerinde Olcay Çakır Turgut'un sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Oyuncunun hafif semptomlar gösterdiği ve izolasyona alındığı aktarıldı.
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