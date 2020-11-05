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Fenerbahçe Öznur Kablo'da bir pozitif vaka

BASKETBOL HABERLERİ  | 05.11.2020 16:18 | Son Güncelleme

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Fenerbahçe Öznur Kablo'nun oyuncusu Olcay Çakır Turgut, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Fenerbahçe Öznur Kablo'da bir pozitif vaka

Fenerbahçeli kadın basketbolcu Olcay Çakır Turgut, koronavirüse yakalandı

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, oyunculara ve teknik ekibe yapılan koronavirüs testlerinde Olcay Çakır Turgut'un sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Oyuncunun hafif semptomlar gösterdiği ve izolasyona alındığı aktarıldı.

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