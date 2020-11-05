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Teknik direktör Bülent Uygun koronavirüse yakalandı

FUTBOL HABERLERİ  | 05.11.2020 15:31 | Son Güncelleme

Teknik direktör Bülent Uygun, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Teknik direktör Bülent Uygun koronavirüse yakalandı

Teknik direktör Bülent Uygun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Uygun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaderimi ben seçmedim. Rabbim ikram etti, elhamdülillahi rabbil alemin. Şu an itibarıyla Kovid-19 virüsü ile ben de tanışmış oldum. 'İyiyim' desem yalan olur, 'kötüyüm' desem inancıma dokunur. Ondan ki ne yaşarsam yaşayayım şükrediyorum. Dostlardan dua bekler, dua ederim. Allah (c.c) tüm ülkemdeki hastalara şifa versin, sağlık versin, koruyup kollasın" ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
neresi. ünlü kim piyasaya düştüyse ya yıldız ya ünlü sallayın geçmiş olsun
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