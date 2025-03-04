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Fenerbahçe, Rangers maçının hazırlıklarına başladı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.03.2025 21:22
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Fenerbahçe, İskoçya ekibi Rangers ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Rangers maçının hazırlıklarına başladı

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar.

Dar alanda yapılan çift kale maçların ardından antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Antalyaspor maçına ilk 11’de başlayan oyuncular ise günü aktif dinlenmeye yönelik yaptıkları çalışmalarla tamamladılar.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

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fenerbahçe
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