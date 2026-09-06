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Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi öncesi Victor Osimhen'den kötü haber!

Avrupa mesaisinde Sporting ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'da kritik maç öncesi Victor Osimhen'in forma giyemeyeceği kesinleşti. Sarı-kırmızılı ekipte tedavisi süren Mario Lemina'nın durumu ise belirsizliğini koruyor.

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi öncesi Victor Osimhen'den kötü haber!
Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren ve gözünü Avrupa maçlarına çeviren Galatasaray, Sporting ile oynayacağı zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına devam ederken sağlık ekibinden gelen haberlerle sarsıldı. Sarı-kırmızılı teknik heyet, kritik müsabaka öncesi kadro planlamasında mecburi bir değişikliğe gidiyor.

OSIMHEN FORMA GİYEMEYECEK

Başakşehir mücadelesinin ilk yarısında yaşadığı problem nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Victor Osimhen, Sporting karşısında sahada olamayacak. Nijeryalı golcü, zorlu Avrupa sınavında takımını yalnız bırakacak.

LEMINA'NIN DURUMU NETLEŞMEDİ

Sarı-kırmızılı takımda sağlık durumu yakından takip edilen bir diğer isim olan tecrübeli orta saha Mario Lemina cephesinde ise bekleyiş sürüyor. Yıldız oyuncunun oynayıp oynayamayacağı yönündeki son kararın, sağlık ekibinin yapacağı detaylı kontrollerin ardından maç saatine doğru netlik kazanacağı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Osimhen
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