Fenerbahçe, Samatta'yı KAP'a bildirdi!

Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın transferi için KAP'a açıklama yaptı.
Transfer şeklinin 'Kiralama' değil 'Satın Alma' olması da dikkat çekti.
İşte Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklama:
"Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Aston Villa FC ile görüşmelere başlanmıştır."
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti!
Galatasaray'dan Beşiktaş'ı kızdıracak transfer!
Beşiktaş'a Luis Suarez müjdesi!
Fenerbahçe yeni transferini açıkladı!
Cimbom'un ilgilendiği yıldızdan haber var!
Şota, koronavirüse yakalandı!
Trabzonspor transferi bitirdi
1,1 milyar Euro'luk maç
İşte G.Saray-F.Bahçe derbisinin hakemi
Juventus Morata'yı kiraladı
Yalçın Ayhan futbolu bıraktığını açıkladı
Vidal'ı 1 milyon euroya transfer ettiler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum