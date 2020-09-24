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Fenerbahçe, Samatta'yı KAP'a bildirdi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.09.2020 10:01 | Son Güncelleme

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Aston Villa'dan Mbwana Samatta'yı KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe, Samatta'yı KAP'a bildirdi!

Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın transferi için KAP'a açıklama yaptı.

Transfer şeklinin 'Kiralama' değil 'Satın Alma' olması da dikkat çekti.

İşte Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklama:

"Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Aston Villa FC ile görüşmelere başlanmıştır."

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