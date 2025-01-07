Fenerbahçe şikayet etti ortalık karıştı! 'Galatasaray lisanssız sporcuyla şampiyon oldu'

4-8 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Galatasaray 7 yıllık aranın ardından Açık Yaş Erkekler Türkiye şampiyonu olmuştu. Genç Kadınlar kategorisinde de Türkiye şampiyonu olan Galatasaray, Genç Erkekler kategorisinde Türkiye ikincisi, Açık Yaş Kadınlar kategorisinde ise Türkiye üçüncüsü olma başarısı gösterdi.

ÇOK KONUŞULACAK İDDİA

Şampiyona ile ilgili olarak Fenerbahçe'den dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Birgün'ün haberine göre; Sarı-Lacivertliler konuyla ilgili Türkiye Yüzme Federasyonu’na (TYF) resmi itirazda bulunurken, Galatasaraylı sporcu Doğa Çelik’in lisansının olmadığı ve Sarı-Kırmızılılar'ın Çelik'in elde ettiği derecelerle sarı-Türkiye şampiyonu olduğunu iddia etti.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN YAPTIĞI İTİRAZ

"GEÇERLİ BİR LİSANSI YOK"

‘‘4-8 Ağustos 2023 tarihlerinde düzenlenen Türkiye Arena Kulüpler Arası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakası talimatında, müsabakalara yalnızca 2022-2023 vizeli lisansa sahip sporcuların katılabileceği belirtilmiştir. Ancak, Galatasaray Spor Kulübü adına yarışmalara katılan Doğa Çelik’in lisansının 2022-2023 sezonunda vize edilmediği, sporcunun geçerli bir lisansı bulunmadan yarıştığı tespit edilmiştir. Çelik’in lisansının son vize tarihi 20 Aralık 2021, bitiş tarihi ise 30 Eylül 2022’dir.’’

"PUANLARI SİLİNMELİ"

Fenerbahçe, itirazında Doğa Çelik’in diskalifiye edilerek Galatasaray’a kazandırdığı puanların silinmesini, takım puanlamalarının yeniden yapılmasını ve Türkiye şampiyonunun açıklanmasını talep etti. Ayrıca, geçersiz lisansla sporcunun yarışmasına izin veren kişiler hakkında disiplin soruşturması başlatılmasını istedi.

ELDE ETTİĞİ DERECELER

Galatasaray adına yarışan Doğa Çelik’in, şampiyonada şu dereceleri elde ettiği bildirildi:

• Erkekler 4x100 metre

• Serbest Bayrak: 1.

• Erkekler 4x100 metre

• Karışık Bayrak: 1.

• Karma 4x100 metre

• Serbest Bayrak: 2.

• Erkekler 100 metre Serbest: 3.

• Erkekler 50 metre Serbest: 5.