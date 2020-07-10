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Fenerbahçe-Sivasspor maçını Abdülkadir Bitigen'in yerine Ali Palabıyık yönetecek

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.07.2020 15:07 | Son Güncelleme

Fenerbahçe-DG Sivasspor maçının hakemi değişti. Abdülkadir Bitigen'in yerine Ali Palabıyık görevlendirildi.

Fenerbahçe-Sivasspor maçını Abdülkadir Bitigen'in yerine Ali Palabıyık yönetecek

Spor Toto Süper Lig'de flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe-DG Sivasspor maçının hakemi değiştirildi. Daha önce açıklanan hakem tablosunda Abdülkadir Bitigen'in maçı yöneteceği bilinirken son dakika haberine göre tecrübeli hakemin yerine Ali Palabıyık görevlendirildi.

NEDENİ BİLİNMİYOR

TFF'nin yaptığı açıklamada, üst klasman bir hakemin dün yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklanmıştı. Haberde hakemin ismi belirtilmemişti. Fenerbahçe-Sivasspor maçı hakemi Abdülkadir Bitigen'in maçtan alınıp Ali Palabıyık'ın görevlendirilmesi, akıllara koronavirüse yakalanan hakem Abdülkadir Bitigen mi? sorusunu getirdi.

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