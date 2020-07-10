Fenerbahçe-Sivasspor maçını Abdülkadir Bitigen'in yerine Ali Palabıyık yönetecek

Spor Toto Süper Lig'de flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe-DG Sivasspor maçının hakemi değiştirildi. Daha önce açıklanan hakem tablosunda Abdülkadir Bitigen'in maçı yöneteceği bilinirken son dakika haberine göre tecrübeli hakemin yerine Ali Palabıyık görevlendirildi.
TFF'nin yaptığı açıklamada, üst klasman bir hakemin dün yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklanmıştı. Haberde hakemin ismi belirtilmemişti. Fenerbahçe-Sivasspor maçı hakemi Abdülkadir Bitigen'in maçtan alınıp Ali Palabıyık'ın görevlendirilmesi, akıllara koronavirüse yakalanan hakem Abdülkadir Bitigen mi? sorusunu getirdi.
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