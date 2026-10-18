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Fenerbahçe - Slavia Prag Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Fenerbahçe, Slavia Prag ile karşılaşacak. Her iki takım da önemli eksiklerle bu maça çıkacak. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Fenerbahçe - Slavia Prag Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
Şampiyonlar Ligi
Fenerbahçe
Salı 19:45
20.10.2026
Slavia Prag
Stadyum: Chobani Stadyumu Yayın: TRT 1

Fenerbahçe ile Slavia Prag, 20 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Chobani Stadyumu sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile zorlu bir karşılaşma gerçekleştirecek. İki takımın son durumları dikkat çekiyor.

Lig Durumu

Fenerbahçe

3. Trendyol Süper Lig
O
8
G
5
B
1
M
2
P
16
22
Attığı Gol
6
Yediği Gol
+16
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Fenerbahçe 22 / 6

İç Saha / Deplasman Performansı

Fenerbahçe İç saha
Oynanan Maç
4
G / B / M
3 / 0 / 1
Gol
16 – 4

Fenerbahçe (Şampiyonlar Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 9 gol yedi. (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 15 gol atıp 2 gol yedi. Ligde 16 puanla 3. sırada.

Slavia Prag (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 2 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 5 gol yedi. (Çekya 1. Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 9 gol atıp 1 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri
Fenerbahçe G G G B M

tüm kulvarlar

  • 17.10.2026 Fenerbahçe 3-0 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig G
  • 14.10.2026 Aston Villa 6-0 Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi M
  • 10.10.2026 Çaykur Rizespor 0-3 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig G
  • 03.10.2026 Turan 0-2 Fenerbahçe Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G
  • 20.09.2026 Fenerbahçe 8-0 Eyüpspor Trendyol Süper Lig G
Slavia Prag

tüm kulvarlar

  • 17.10.2026 Slavia Prag 0-0 Hradec Kralove Çekya 1. Ligi B
  • 13.10.2026 Sabah 2-0 Slavia Prag Şampiyonlar Ligi M
  • 09.10.2026 Zlin 0-1 Slavia Prag Çekya 1. Ligi G
  • 20.09.2026 Slavia Prag 2-1 Viktoria Plzen Çekya 1. Ligi G
  • 16.09.2026 FK Varnsdorf 1-5 Slavia Prag Çekya Kupası G

Fenerbahçe, son 3 maçında galibiyet aldı. Son dönemdeki formu onları güçlü kılıyor.

Maç öncesi değerlendirme

Fenerbahçe, son dönemdeki formuyla dikkat çekiyor ve son 3 maçını kazandı. Ancak, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 5 maçta sadece 2 galibiyet alması, karşılaşmaya etki edebilir.

Eksik Oyuncular

Fenerbahçe

5 eksik
Mert Hakan Yandaş Yok Statü Gereği
Mert Müldür Sakat Menisküs Problemi
Jayden Oosterwolde Sakat Arka Adalesinde Yırtık
Marco Asensio Şüpheli
Abdou Aziz Fall Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Slavia Prag

9 eksik
Stepan Chaloupek Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Ivan Schranz Şüpheli
Tomas Chory Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Ondrej Kolar Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Igoh Ogbu Sakat Aşil Tendonu Sakatlığı
David Jurasek Şüpheli
Hamidou Kante Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Elias Pitak Şüpheli
Adonija Ouanda Sakat

Fenerbahçe kadrosunda Mert Hakan Yandaş (Yok - Statü Gereği), Mert Müldür (Sakat - Menisküs Problemi), Jayden Oosterwolde (Sakat - Arka Adalesinde Yırtık), Marco Asensio (Şüpheli) ve Abdou Aziz Fall (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Slavia Prag kadrosunda Stepan Chaloupek (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Ivan Schranz (Şüpheli), Tomas Chory (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Ondrej Kolar (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Igoh Ogbu (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), David Jurasek (Şüpheli), Hamidou Kante (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Elias Pitak (Şüpheli) ve Adonija Ouanda (Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Vedat Muriqi Vedat Muriqi Fenerbahçe 7 Gol 1 Asist
Mason Greenwood Mason Greenwood Fenerbahçe 4 Gol 2 Asist
İrfan Can Kahveci İrfan Can Kahveci Fenerbahçe 2 Gol 3 Asist
Oğuz Aydın Oğuz Aydın Fenerbahçe 2 Gol 3 Asist

Vedat Muriqi, 7 golle Fenerbahçe'nin en önemli hücum silahı konumunda.

İkili Rekabet
1 Fenerbahçe
0 Beraberlik
2 Slavia Prag
  • 28.11.2024 Slavia Prag 1-2 Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi
  • 24.02.2022 Slavia Prag 3-2 Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi
  • 17.02.2022 Fenerbahçe 2-3 Slavia Prag UEFA Konferans Ligi

Son 3 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Fenerbahçe 1, Slavia Prag 2 galibiyet aldı. Bu maçlarda Fenerbahçe 6, Slavia Prag 7 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman?

20 Ekim 2026 tarihinde.

Fenerbahçe - Slavia Prag maçı saat kaçta?

19:45'te.

Fenerbahçe - Slavia Prag maçı hangi kanalda?

TRT 1 kanalında yayınlanacak.

Fenerbahçe - Slavia Prag maçında hangi oyuncular eksik?

Mert Hakan Yandaş, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Marco Asensio ve Slavia Prag'da Stepan Chaloupek, Ivan Schranz ve diğer bazı oyuncular eksik.

Fenerbahçe ve Slavia Prag'ın ligde kaç puanı var?

Fenerbahçe, 16 puanla 3. sırada yer alıyor. Slavia Prag'ın puanı ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Slavia Prag fenerbahçe
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