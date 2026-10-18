Fenerbahçe - Slavia Prag Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Salı 19:45 Slavia Prag

Fenerbahçe ile Slavia Prag, 20 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Chobani Stadyumu sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile zorlu bir karşılaşma gerçekleştirecek. İki takımın son durumları dikkat çekiyor.

Lig Durumu Fenerbahçe 3. Trendyol Süper Lig O 8 G 5 B 1 M 2 P 16 22 Attığı Gol 6 Yediği Gol +16 Averaj Gol Durumu (Toplam) Fenerbahçe 22 / 6 İç Saha / Deplasman Performansı F Fenerbahçe İç saha Oynanan Maç 4 G / B / M 3 / 0 / 1 Gol 16 – 4

Fenerbahçe (Şampiyonlar Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 9 gol yedi. (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 15 gol atıp 2 gol yedi. Ligde 16 puanla 3. sırada.

Slavia Prag (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 2 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 5 gol yedi. (Çekya 1. Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 9 gol atıp 1 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri Fenerbahçe G G G B M tüm kulvarlar Fenerbahçe 3-0 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig G

Aston Villa 6-0 Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi M

Çaykur Rizespor 0-3 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig G

Turan 0-2 Fenerbahçe Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G

Fenerbahçe 8-0 Eyüpspor Trendyol Süper Lig G Slavia Prag tüm kulvarlar Slavia Prag 0-0 Hradec Kralove Çekya 1. Ligi B

Sabah 2-0 Slavia Prag Şampiyonlar Ligi M

Zlin 0-1 Slavia Prag Çekya 1. Ligi G

Slavia Prag 2-1 Viktoria Plzen Çekya 1. Ligi G

FK Varnsdorf 1-5 Slavia Prag Çekya Kupası G

Fenerbahçe, son 3 maçında galibiyet aldı. Son dönemdeki formu onları güçlü kılıyor.

Maç öncesi değerlendirme

Fenerbahçe, son dönemdeki formuyla dikkat çekiyor ve son 3 maçını kazandı. Ancak, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 5 maçta sadece 2 galibiyet alması, karşılaşmaya etki edebilir.

Eksik Oyuncular Fenerbahçe 5 eksik Mert Hakan Yandaş Mert Müldür Jayden Oosterwolde Marco Asensio Abdou Aziz Fall Slavia Prag 9 eksik Stepan Chaloupek Ivan Schranz Tomas Chory Ondrej Kolar Igoh Ogbu David Jurasek Hamidou Kante Elias Pitak Adonija Ouanda

Fenerbahçe kadrosunda Mert Hakan Yandaş (Yok - Statü Gereği), Mert Müldür (Sakat - Menisküs Problemi), Jayden Oosterwolde (Sakat - Arka Adalesinde Yırtık), Marco Asensio (Şüpheli) ve Abdou Aziz Fall (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Slavia Prag kadrosunda Stepan Chaloupek (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Ivan Schranz (Şüpheli), Tomas Chory (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Ondrej Kolar (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Igoh Ogbu (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), David Jurasek (Şüpheli), Hamidou Kante (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Elias Pitak (Şüpheli) ve Adonija Ouanda (Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Vedat Muriqi Fenerbahçe 7 Gol 1 Asist Mason Greenwood Fenerbahçe 4 Gol 2 Asist İrfan Can Kahveci Fenerbahçe 2 Gol 3 Asist Oğuz Aydın Fenerbahçe 2 Gol 3 Asist

Vedat Muriqi, 7 golle Fenerbahçe'nin en önemli hücum silahı konumunda.

İkili Rekabet 1 Fenerbahçe 0 Beraberlik 2 Slavia Prag Slavia Prag 1-2 Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi

Slavia Prag 3-2 Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi

Fenerbahçe 2-3 Slavia Prag UEFA Konferans Ligi

Son 3 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Fenerbahçe 1, Slavia Prag 2 galibiyet aldı. Bu maçlarda Fenerbahçe 6, Slavia Prag 7 gol attı.