Fenerbahçe - Slavia Prag Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Fenerbahçe ile Slavia Prag, 20 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Chobani Stadyumu sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile zorlu bir karşılaşma gerçekleştirecek. İki takımın son durumları dikkat çekiyor.
Fenerbahçe (Şampiyonlar Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 9 gol yedi. (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 15 gol atıp 2 gol yedi. Ligde 16 puanla 3. sırada.
Slavia Prag (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 2 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 5 gol yedi. (Çekya 1. Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 9 gol atıp 1 gol yedi.
Fenerbahçe, son 3 maçında galibiyet aldı. Son dönemdeki formu onları güçlü kılıyor.
Fenerbahçe, son dönemdeki formuyla dikkat çekiyor ve son 3 maçını kazandı. Ancak, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 5 maçta sadece 2 galibiyet alması, karşılaşmaya etki edebilir.
Fenerbahçe kadrosunda Mert Hakan Yandaş (Yok - Statü Gereği), Mert Müldür (Sakat - Menisküs Problemi), Jayden Oosterwolde (Sakat - Arka Adalesinde Yırtık), Marco Asensio (Şüpheli) ve Abdou Aziz Fall (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Slavia Prag kadrosunda Stepan Chaloupek (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Ivan Schranz (Şüpheli), Tomas Chory (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Ondrej Kolar (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Igoh Ogbu (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), David Jurasek (Şüpheli), Hamidou Kante (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Elias Pitak (Şüpheli) ve Adonija Ouanda (Sakat) yer almıyor.
Vedat Muriqi, 7 golle Fenerbahçe'nin en önemli hücum silahı konumunda.
Son 3 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Fenerbahçe 1, Slavia Prag 2 galibiyet aldı. Bu maçlarda Fenerbahçe 6, Slavia Prag 7 gol attı.
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