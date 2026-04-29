Fenerbahçe taraftarı tesislerde! Yönetime tepki büyüyor: 'Ya Tedesco ya hiç'

0% Faizli Fırsat!
Faiz Oranı
%0
Vade
3 Ay
Toplam Tutar
100.000 TL
Fenerbahçe’nin Galatasaray’a karşı aldığı 3-0’lık tarihi mağlubiyetin ardından teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrıldığı açıklanmıştı. Bu karar, camiada büyük yankı uyandırdı ve sezonun en kritik gelişmelerinden biri olarak değerlendirildi.
Ayrılık kararının duyulmasının ardından Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada harekete geçti. Kısa sürede yayılan 'hocamızıalamazsınız' hashtag’i gündem olurken, taraftarlar Tedesco’ya destek mesajları paylaştı. Yönetim kararına tepki gösteren paylaşımlar dikkat çekti.
Domenico Tedesco, futbolcularla vedalaşmak üzere Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne son kez geldi. Sabahın erken saatlerinde tesis önünde toplanan taraftarlar, İtalyan teknik adama destek verdi. Taraftarların taşıdığı pankartlarda 'lütfen gitme Tedesco', 'ya Tedesco ya hiç' ifadeleri yer aldı. Zaman zaman ise 'taraftar çıldırdı Tedesco'yu istiyor' sloganları yükseldi.
Domenico Tedesco kendisine gösterilen bu sevgiyi karşılıksız bırakmadı ve taraftarların olduğu bölüme giderek kendileriyle fotoğraf çekilip imza verdi.
Öte yandan Domenico Tedesco’nun Türkiye’den ayrılış planı da netleşti. İtalyan teknik adamın Cuma günü saat 12:20’de İstanbul Havalimanı’ndan kalkacak uçakla ülkesine döneceği öğrenildi.
