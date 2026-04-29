Fenerbahçe taraftarı tesislerde! Yönetime tepki büyüyor: 'Ya Tedesco ya hiç'

Fenerbahçe’nin Galatasaray’a karşı aldığı 3-0’lık tarihi mağlubiyetin ardından teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrıldığı açıklanmıştı. Bu karar, camiada büyük yankı uyandırdı ve sezonun en kritik gelişmelerinden biri olarak değerlendirildi.

TARAFTAR AYAĞA KALKTI

Ayrılık kararının duyulmasının ardından Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada harekete geçti. Kısa sürede yayılan 'hocamızıalamazsınız' hashtag’i gündem olurken, taraftarlar Tedesco’ya destek mesajları paylaştı. Yönetim kararına tepki gösteren paylaşımlar dikkat çekti.

'YA TEDESCO YA HİÇ'

Domenico Tedesco, futbolcularla vedalaşmak üzere Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne son kez geldi. Sabahın erken saatlerinde tesis önünde toplanan taraftarlar, İtalyan teknik adama destek verdi. Taraftarların taşıdığı pankartlarda 'lütfen gitme Tedesco', 'ya Tedesco ya hiç' ifadeleri yer aldı. Zaman zaman ise 'taraftar çıldırdı Tedesco'yu istiyor' sloganları yükseldi.

TARAFTARLA BULUŞTU

Domenico Tedesco kendisine gösterilen bu sevgiyi karşılıksız bırakmadı ve taraftarların olduğu bölüme giderek kendileriyle fotoğraf çekilip imza verdi.

İSTANBUL’DAN AYRILIŞ SAATİ BELLİ OLDU

Öte yandan Domenico Tedesco’nun Türkiye’den ayrılış planı da netleşti. İtalyan teknik adamın Cuma günü saat 12:20’de İstanbul Havalimanı’ndan kalkacak uçakla ülkesine döneceği öğrenildi.