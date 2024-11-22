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Fenerbahçe taraftarının tepkisini çeken Alex de Souza'dan Galatasaray açıklaması! ''Tercüme hatası olmuş"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.11.2024 13:49
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Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, Galatasaray ile ilgili sözlerinin ardından yeni bir açıklama yaptı. Yanlış çeviri yapıldığını ve Fenerbahçe taraftarının kendisini yanlış anladığını söyleyen Alex de Souza, doğru çeviriyi paylaştı.

Fenerbahçe taraftarının tepkisini çeken Alex de Souza'dan Galatasaray açıklaması! ''Tercüme hatası olmuş"

Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, canlı yayında Galatasaray ve Okan Buruk ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından Fenerbahçeli taraftarların tepkisin çekmişti. Alex, tercüme hatası olduğunu söyleyerek yeni bir açıklama yaptı.

"MAALESEF TERCÜME İYİ OLMAMIŞ"

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Alex, açıklamasında, "Maalesef tercüme iyi olmamış. Bu yüzden açıklama gereği hissettim. Kendi dilimde ne söylediğim de kayıtlı olduğu için benim içim çok rahat. Sadece Galatasaray'da değil diğer takımlarda yaptıkları da Türkiye'de biliniyor. Biraz önce Zico ve Fenerbahçe hakkında söylediğim gibi O da Galatasaraydaki çok kuvvetli yapının bir parçası. İyi ve kuvvetli oyuncuları var. Ülkedeki diğer takımların yakalamaya çalıştıkları bir takım. Bir süredir süregelen gerçekten iyi işler yaptı. Söylediklerimin doğru tercümesi bu şekilde. Üzgünüm ama kontrolüm dışında olan bir şey bu" ifadelerini kullandı.

HANGİ İFADELERİ KULLANMIŞTI?

Alex'in canlı yayında, "Okan Buruk'u ve Galatasaray'daki başarılarını takip ediyorum. Sadece oradaki değil, oradan önce çalıştığı takımlarda da kendisini takip ediyordum. Okan Hoca'nın iyi bir geçmişi, Galatasaray'ın da iyi bir tarihi var. Bütün ülke onların başarılarını destekliyor." demişti.

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Alex de Souza fenerbahçe galatasaray
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