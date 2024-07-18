SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe, TFF Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek? Ali Koç resmen açıkladı

Fenerbahçe, TFF Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek? Ali Koç resmen açıkladı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.07.2024 12:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkanlık seçimi öncesi açıklamalarda bulundu. Ali Koç, "Sonuç ne olursa olsun Fenerbahçe için yok hükmündedir. Bugün boş oy kullanacağız. Türk futbolunda durumm içler acısı, böyle gitmez" dedi.

Fenerbahçe, TFF Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek? Ali Koç resmen açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Genel Kurulu için Habertürk TV'de açıklamalarda bulundu.

Artık bu haberi reklamsız okumak mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

"UEFA, BU SEÇİM SÜRECİNE KADAR YAŞANANLARI BİLSE ACABA NASIL DAVRANIR?"

"Servet Yardımcı, UEFA'da yönetim kurulunda aday oldu. Buradaki arkadaşlar kolay zannediyorlar. Servet bey seneye olmayacak, inşallah Türkiye'den birini seçtirebiliriz. Bize bakış açıları hiç hoş değil. Servet bey bir açıklama yaptı. Şantaj, iftira dedi. Kim bunlar? Bize haksız yere Türklüğün simgesi olan bozkurt hareketinden dolayı bir oyuncumuza ceza veren UEFA, bu seçim sürecine kadar yaşananları bilse acaba nasıl davranır?"

"BİZİM İÇİN BU SEÇİM YOK HÜKMÜNDEDİR"

"Bizim için bu seçim yok hükmündedir. Kimseyi desteklemiyoruz. Oyumuzu boş kullanacağız. Bugün milletin iradesi hakim gelecek demeyi çok isterdim ama bunu söyleyemeyeceğiz. Delegelerin iradesi gasp edilmiştir. Bir de işin başka bir tarafı var. Delegelerin bu gözden de bakmalarını öneriyorum. 3 gün önce 15 Temmuz'du. Ülkemiz bu örgütün, devletin kılcal damarlarına sirayet ettiği gücünü arkasına aldığı dönemde futbola da girmiştir. Fenerbahçe'yi hedef almıştır. 13 senede Fenerbahçe'ye yapılan tahribat hala giderilemedi. 13 senedir Fenerbahçe şampiyon olamıyorsa, son 10 senede en çok puan toplayan 2 takımdan biri Fenerbahçe'yse burada FETÖ unsurunu gözardı etmemek gerekir. Bugün Türk futbolunun bize göre FETÖ'den ciddi biçimde arındırılması henüz tamamlanamamıştır."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Galatasaray, sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı!Galatasaray, sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı!
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
Bakan Kurum'dan 'TOKİ' açıklaması: Artışı yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik

Bakan Kurum'dan 'TOKİ' açıklaması: Artışı yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik

Prof. Dr. Orhan Şen 5 güne dikkat çekti '30-40 sene önce çok zordu'

Prof. Dr. Orhan Şen 5 güne dikkat çekti '30-40 sene önce çok zordu'

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun listesinde sürpriz!

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun listesinde sürpriz!

Ergin Ataman'dan Yunanistan ve Fenerbahçe itirafı

Ergin Ataman'dan Yunanistan ve Fenerbahçe itirafı

Galatasaray, sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı!

Galatasaray, sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı!

Erden Timur'un Galatasaray için anlaştığı oyuncuyu Fenerbahçe kapıyor!

Erden Timur'un Galatasaray için anlaştığı oyuncuyu Fenerbahçe kapıyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturun

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturun

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.