Fenerbahçe, TFF Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek? Ali Koç resmen açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Genel Kurulu için Habertürk TV'de açıklamalarda bulundu.

"UEFA, BU SEÇİM SÜRECİNE KADAR YAŞANANLARI BİLSE ACABA NASIL DAVRANIR?"

"Servet Yardımcı, UEFA'da yönetim kurulunda aday oldu. Buradaki arkadaşlar kolay zannediyorlar. Servet bey seneye olmayacak, inşallah Türkiye'den birini seçtirebiliriz. Bize bakış açıları hiç hoş değil. Servet bey bir açıklama yaptı. Şantaj, iftira dedi. Kim bunlar? Bize haksız yere Türklüğün simgesi olan bozkurt hareketinden dolayı bir oyuncumuza ceza veren UEFA, bu seçim sürecine kadar yaşananları bilse acaba nasıl davranır?"

"BİZİM İÇİN BU SEÇİM YOK HÜKMÜNDEDİR"

"Bizim için bu seçim yok hükmündedir. Kimseyi desteklemiyoruz. Oyumuzu boş kullanacağız. Bugün milletin iradesi hakim gelecek demeyi çok isterdim ama bunu söyleyemeyeceğiz. Delegelerin iradesi gasp edilmiştir. Bir de işin başka bir tarafı var. Delegelerin bu gözden de bakmalarını öneriyorum. 3 gün önce 15 Temmuz'du. Ülkemiz bu örgütün, devletin kılcal damarlarına sirayet ettiği gücünü arkasına aldığı dönemde futbola da girmiştir. Fenerbahçe'yi hedef almıştır. 13 senede Fenerbahçe'ye yapılan tahribat hala giderilemedi. 13 senedir Fenerbahçe şampiyon olamıyorsa, son 10 senede en çok puan toplayan 2 takımdan biri Fenerbahçe'yse burada FETÖ unsurunu gözardı etmemek gerekir. Bugün Türk futbolunun bize göre FETÖ'den ciddi biçimde arındırılması henüz tamamlanamamıştır."