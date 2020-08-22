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Fenerbahçe Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini uzattı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.08.2020 14:26 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, iç transferde imzayı attırdı. Sarı-lacivertli ekip Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini bir yıl uzattı.

Fenerbahçe Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini uzattı

Yeni sezon için hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. İç transferde de hareketli bir dönem geçiren sarı-lacivertliler, sözleşmesi sona eren Tolga Ciğerci ile yeni sözleşme imzaladı.

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