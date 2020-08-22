Fenerbahçe Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini uzattı

Yeni sezon için hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. İç transferde de hareketli bir dönem geçiren sarı-lacivertliler, sözleşmesi sona eren Tolga Ciğerci ile yeni sözleşme imzaladı.
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