Fenerbahçe Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini uzattı

Yeni sezon için hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. İç transferde de hareketli bir dönem geçiren sarı-lacivertliler, sözleşmesi sona eren Tolga Ciğerci ile yeni sözleşme imzaladı.

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