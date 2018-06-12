SPOR

Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin gözaltına alındı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.06.2018 20:30 | Son Güncelleme

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir ve Üsküdar ilçelerinde, 40 ayrı tefecilik, haraç, yağma ve silahla yaralama suçlarına karışan 'Kazan' çetesine yönelik operasyon yaptı. Çete lideri Ertan Kazan'ın da aralarında bulunduğu 19 kişi yakalandı. Operasyonda, Anadolu Genç Fenerbahçe lideri İbrahim Gümüştekin de 'Kazan' çetesiyle ortak hareket ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin gözaltına alındı!

Ataşehir ve Üsküdar'da zorla esnaftan haraç alan 40 ayrı tehdit, kurşunlama ve yaralama eylemlerine karışan Ertan Kazan'ın liderliğini yaptığı 'Kazan' çetesine operasyon düzenlendi. Çeteye mensup 19 kişinin yanısıra, Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin de gözaltına alındı. Gümüştekin'in çete ile ortak hareket ettiği öne sürülüyor.

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir ve Üsküdar ilçelerinde, 40 ayrı tefecilik, haraç, yağma ve silahla yaralama suçlarına karışan 'Kazan' çetesine yönelik çalışma başlattı. Kazan çetesine yönelik İstanbul, Giresun, Sinop, Kocaeli ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çete lideri Ertan Kazan'ın da aralarında bulunduğu 19 kişi yakalandı. Operasyonda, Anadolu Genç Fenerbahçe lideri İbrahim Gümüştekin de 'Kazan' çetesiyle ortak hareket ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Gümüştekin'in kaldığı adreste yapılan operasyonda 1 adet MP5 marka otomatik silah ele geçirildi.

7 TABANCA BULUNDU

Kazan çetesi üyelerinin adreslerinde yapılan aramalarda da, 1 adet sahte polis kimlik kartı, 1 adet muşta, 7 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet uzun namlulu silaha ait fişek, 889 adet fişek ve 15 adet senet ele geçirildi.

gumustekin

PARTNERUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladıUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladı
Fenerbahçe, Fernandao'nun Al Wehda takımına transfer olduğunu açıkladı!Fenerbahçe, Fernandao'nun Al Wehda takımına transfer olduğunu açıkladı!
Ali Koç, Louis van Gaal'i Fenerbahçe'ye getiriyorAli Koç, Louis van Gaal'i Fenerbahçe'ye getiriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe İbrahim Gümüştekin

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan İnce'nin Diyarbakır mitingine dikkat çeken yorum

Erdoğan'dan İnce'nin Diyarbakır mitingine dikkat çeken yorum

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Fenerbahçe Müjdat Yetkiner'le yollarını ayırdığını açıkladı!

Fenerbahçe Müjdat Yetkiner'le yollarını ayırdığını açıkladı!

Ali Koç, Louis van Gaal'i Fenerbahçe'ye getiriyor

Ali Koç, Louis van Gaal'i Fenerbahçe'ye getiriyor

Demba Ba, Shanghai Shenhua kulübüne transfer oldu

Demba Ba, Shanghai Shenhua kulübüne transfer oldu

Bilal Başacıkoğlu Kayserispor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı!

Bilal Başacıkoğlu Kayserispor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 1 yorum
trabzon muharrem ince diyor
Diğer Haberler
Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin gözaltına alındı!

Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin gözaltına alındı!

Fenerbahçe, Fernandao'nun Al Wehda takımına transfer olduğunu açıkladı!

Fenerbahçe, Fernandao'nun Al Wehda takımına transfer olduğunu açıkladı!

Ali Koç, Louis van Gaal'i Fenerbahçe'ye getiriyor

Ali Koç, Louis van Gaal'i Fenerbahçe'ye getiriyor

Fenerbahçe Müjdat Yetkiner'le yollarını ayırdığını açıkladı!

Fenerbahçe Müjdat Yetkiner'le yollarını ayırdığını açıkladı!

Fenerbahçe'nin yeni forveti Paco Alcacer

Fenerbahçe'nin yeni forveti Paco Alcacer

Serhat Akın Fenerbahçe'nin yeni hocasının Luis Enrique olacağını iddia etti

Serhat Akın Fenerbahçe'nin yeni hocasının Luis Enrique olacağını iddia etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.