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Fenerbahçe UEFA listesini duyurdu! 4 yıldız kadroda yok

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Gornik Zabrze ile oynayacağı karşılaşmalar öncesi UEFA kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerin listesinde dikkat çeken eksikler yer aldı.

Fenerbahçe UEFA listesini duyurdu! 4 yıldız kadroda yok
Burak Kavuncu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe, mücadeleler öncesinde UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesini duyurdu. İlk karşılaşma 21 Temmuz'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

YENİ TRANSFERLER LİSTE DIŞINDA KALDI

Fenerbahçe UEFA listesini duyurdu! 4 yıldız kadroda yok 1

Teknik heyetin UEFA'ya sunduğu kadroda yaz transfer döneminde takıma katılan Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood yer almadı. Üç yeni transferin yanı sıra deneyimli orta saha oyuncusu N'Golo Kante de listeye dahil edilmeyen isimler arasında dikkat çekti.

GÖZLER SONRAKİ GÜNCELLEMEDE

Fenerbahçe UEFA listesini duyurdu! 4 yıldız kadroda yok 2

Sarı-lacivertli yönetimin, UEFA kadrosunda yer almayan futbolcuları ilerleyen turlarda yapılacak liste güncellemelerinde kadroya eklemesi bekleniyor. Fenerbahçe cephesi, transfer işlemleri ve oyuncuların lisans süreçlerinin tamamlanmasının ardından tam kadro Avrupa yolculuğuna çıkmayı hedefliyor.

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UEFA fenerbahçe
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