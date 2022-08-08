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Fenerbahçe Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Ümraniyespor canlı izle!

08.08.2022 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Ümraniyespor maçının ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak ekrana geleceği merak konusu oldu. Sarı Lacivertliler, bugün Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu ilk maçında ligin yeni takımlarından Ümraniyespor'u ağırlayacak. Birçok kişi internette "Fenerbahçe Ümraniyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Fenerbahçe Ümraniyespor maçı canlı yayın bilgileri ve karşılaşmanın 11'leri haberimizde...

Fenerbahçe Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Ümraniyespor canlı izle!

Fenerbahçe Ümraniyespor maçı için geri sayım sürüyor. Sarı-lacivertliler, bu akşam oynanacak maç ile Süper Lig'e galibiyetle başlamayı amaçlıyor. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi maç ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği karşılaşmaya ilişkin bilgi edinmek isteyen futbolseverler arama motorlarında "Fenerbahçe Ümraniyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Fenerbahçe Ümraniyespor maçı canlı yayın bilgileri ve ayrıntılar haberimizde...

FENERBAHÇE ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe bu akşam Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Ümraniyespor'u Kadıköy'de ağırlayacak. Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

süper lig

FENERBAHÇE ÜMRANİYESPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Gustavo, Szalai, Luan Peres, Arao, Emre Mor, Lincoln Henrique, Rossi, Joshua King, Valencia.

ÜMRANİYESPOR: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz, Geraldo, Mrsic, Durel, Del Valle, Bettaieb.

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Spor Toto Süper Lig Süper Lig fenerbahçe
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