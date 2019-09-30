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Fenerbahçe'ye dev derbi sonrası Isla'dan iyi haber

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.09.2019 14:42 | Son Güncelleme

Galatasaray derbisinin devre arasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Isla'nın durumunun ciddi olmadığı belirtildi.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'la oynanan derbi maçta sakatlanan Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla'nın durumunun ciddi olmadığı belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sol üst baldırına aldığı darbe nedeniyle derbinin devre arasında oyundan çıkan Isla'nın sakatlığının önemli seviyede olmadığı ifade edildi.

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Isla'nın görev verilmesi durumunda Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'nin 4 Ekim Cuma günü Antalyaspor'la oynayacağı maçta forma giyebileceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Victor Moses'in takımdan ayrı özel program dahilinde günü tamamlayacağı aktarıldı. Bir diğer sakat futbolcu Garry Rodrigues'in ise tedavisine devam edileceği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig isla Galatasaray Fenerbahçe Moses

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