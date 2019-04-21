SPOR

Fenerbahçe'ye kötü haber! İsmail Köybaşı, Trabzonspor maçında yok

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.04.2019 19:44 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'ye İsmail Köybaşı'dan kötü haber... Alanyaspor-Fenerbahçe maçında sarı kart gören İsmail Köybaşı Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe'ye kötü haber! İsmail Köybaşı, Trabzonspor maçında yok

Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Maçın 37. dakikasında İsmail Köybaşı rakibine yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

İsmail Köybaşı, 30. haftada deplasmanda oynanacak Trabzonspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci sürpriziFenerbahçe'de Tolga Ciğerci sürprizi
F.Bahçe'yi bekleyen tehlikeF.Bahçe'yi bekleyen tehlike
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe ismail köybaşı

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 207 kişi öldü

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 207 kişi öldü

Süper Lig hocası Porto'ya gidiyor

Süper Lig hocası Porto'ya gidiyor

Ronaldo Juventus'ta kalacak

Ronaldo Juventus'ta kalacak

Yıldız futbolcu sezonu kapattı

Yıldız futbolcu sezonu kapattı

Ünlü teknik adamın görevine son verildi

Ünlü teknik adamın görevine son verildi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Can Bartu'nun veda törenine damga vuran an

Can Bartu'nun veda törenine damga vuran an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

F.Bahçe'den 2. Lig'e gidiyor!

F.Bahçe'den 2. Lig'e gidiyor!

'Fener Ol' projesinde rekor bağış! Açıklandı

'Fener Ol' projesinde rekor bağış! Açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'ye kötü haber! İsmail Köybaşı, Trabzonspor maçında yok

Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe hazırlıklarını bitirdi! Tolga Ciğerci takımla beraber çalıştı

Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci sürprizi

Fenerbahçe'de sarı kart alarmı

F.Bahçe'yi bekleyen tehlike

Filip Mishov: Eljif Elmas için bir savaş yaşanacak

'Eljif Elmas için bir savaş yaşanacak'

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Fenerbahçe'yi ziyaret etti

Mustafa Çalışkan'dan F.Bahçe'ye ziyaret

Burhan Karaçam: 'Fener Ol' kampanyasına ilk 2 haftada 414 bin katılım oldu

'Fener Ol'da son durum açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.