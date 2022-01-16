Fenerbahçe'ye sürpriz teknik direktör adayı: Ali Koç ile kahve içti

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın görevine son verilmesinin ardından teknik direktörlüğe 6 aylığına İsmail Kartal getirildi. Yeni sezon için hoca arayışlarına tam gaz devam eden sarı-lacivertlilerde sürpriz bir isim gündeme geldi. Daha önce Beşiktaş'ı da çalıştıran Alman hoca Bernd Schuster'in menajeri Marco Kırdemir, TV 100'e bulunduğu açıklamalarda deneyimli teknik direktörün sarı-lacivertlilere gelmeye hazır olduğunu belirtti.

"FENERBAHÇE ANTRENMANINI İZLEDİ"

Bernd Schuster'in menajeri Marco Kırdemir yaptığı açıklamada, "Bernd Schuster, Türkiye'de çalışmak istiyor. Süper Ligi yakından takip ediyor. Uydu anteni var, ligi cidden takip diyor. Süper Lig'de birçok takım var. Bernd Schuster şu an Türkiye'de ve kahve içmeye geldik. Ali Koç ile Schuster, Almanya'da da kahve içti. Antalya'da Fenerbahçe antrenmanını izledi. Bir hoca, bir takımın antrenmanını izleyemez mi?" dedi.

"DAĞINIK BİR FENERBAHÇE VAR"

Alman hocanın, Fenerbahçe'nin Antalya maçını izlediğini belirten Kırdemir, "Bernd Schuster, Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçından sonra 'Dağınık bir Fenerbahçe var' dedi." ifadelerini kullandı.

"TÜM TEKLİFLERE AÇIK"

Kırdemir ayrıca, "Transferle ilgili bir şey söylemedi. Kendi aramızda maçı izlerken konuştuk. Ancak bu Fenerbahçe'de çalışacağımız anlamına gelmez. Sohbet ettik. Bernd Schuster, Türkiye'yi seviyor ve tüm tekliflere açık. Başka ülkelerden de teklifler var, değerlendireceğiz. Hocamız, Türkiye'yi çok seviyor. Hocamız, Beşiktaş maçını, bir Fenerbahçe maçını daha izleyecek. Beşiktaş'tan bir teklif gelmedi." dedi.

