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Fenerbahçe'ye sürpriz teknik direktör adayı: Ali Koç ile kahve içti

16.01.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın geçici olarak göreve getirilmesinin ardından gözler sezon sonu takımı devralacak teknik direktöre çevrildi. Takımın başına dünya çapında bir hoca getirmek için büyük çaba harcayan Başkan Ali Koç'un hedefindeki ilk ismin Joachim Löw olduğu biliniyor. Ancak sarı-lacivertlilerde sürpriz bir Alman hocanın daha ismi gündeme geldi. Daha önce Beşiktaş'ı da çalıştıran Bernd Schuster'in menajeri deneyimli hocanın sarı-lacivertli kulübe gelmeye hazır olduğunu belirtti.

Fenerbahçe'ye sürpriz teknik direktör adayı: Ali Koç ile kahve içti

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın görevine son verilmesinin ardından teknik direktörlüğe 6 aylığına İsmail Kartal getirildi. Yeni sezon için hoca arayışlarına tam gaz devam eden sarı-lacivertlilerde sürpriz bir isim gündeme geldi. Daha önce Beşiktaş'ı da çalıştıran Alman hoca Bernd Schuster'in menajeri Marco Kırdemir, TV 100'e bulunduğu açıklamalarda deneyimli teknik direktörün sarı-lacivertlilere gelmeye hazır olduğunu belirtti.

"FENERBAHÇE ANTRENMANINI İZLEDİ"

Bernd Schuster'in menajeri Marco Kırdemir yaptığı açıklamada, "Bernd Schuster, Türkiye'de çalışmak istiyor. Süper Ligi yakından takip ediyor. Uydu anteni var, ligi cidden takip diyor. Süper Lig'de birçok takım var. Bernd Schuster şu an Türkiye'de ve kahve içmeye geldik. Ali Koç ile Schuster, Almanya'da da kahve içti. Antalya'da Fenerbahçe antrenmanını izledi. Bir hoca, bir takımın antrenmanını izleyemez mi?" dedi.

"DAĞINIK BİR FENERBAHÇE VAR"

Alman hocanın, Fenerbahçe'nin Antalya maçını izlediğini belirten Kırdemir, "Bernd Schuster, Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçından sonra 'Dağınık bir Fenerbahçe var' dedi." ifadelerini kullandı.

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"TÜM TEKLİFLERE AÇIK"

Kırdemir ayrıca, "Transferle ilgili bir şey söylemedi. Kendi aramızda maçı izlerken konuştuk. Ancak bu Fenerbahçe'de çalışacağımız anlamına gelmez. Sohbet ettik. Bernd Schuster, Türkiye'yi seviyor ve tüm tekliflere açık. Başka ülkelerden de teklifler var, değerlendireceğiz. Hocamız, Türkiye'yi çok seviyor. Hocamız, Beşiktaş maçını, bir Fenerbahçe maçını daha izleyecek. Beşiktaş'tan bir teklif gelmedi." dedi.

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Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
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