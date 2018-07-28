Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda Ali Koç'un 50 milyon dolar hibe ettiği açıklandı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri ve divan kurulu üyesinin yer aldığı toplantıda açıklamalarda bulunan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, birlik ve dayanışma içinde çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Kulübün yakın zaman içerisinde iki seçim geçirdiğini belirten Vefa Küçük, ''Önce divan kurulu için beni tekrar seçtiniz. Daha sonra 2-3 Haziran'da hem kulüp hem de Türk spor tarihine geçen katılımla yeni yönetimi seçtik. Demokratik, şeffaf ve adil şekilde sonuca ulaştık. Sandıklardan Ali Koç başkan çıktı. Sayın başkanımızın listesi de aynı şekilde büyük oy farkıyla kazandı ve göreve başladı. Kısa zamanda kendileri durum tespiti yapıyorlar. İnşallah, 3 senelik dönemde yeni başkan ve kurulları camiamızı olduğu yerden daha yüksek yerlere taşırlar. Sandıktan seçilen başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizle dayanışma içinde onlara destek vereceğiz'' dedi. Vefa Küçük, 24 Haziran'da Türkiye için önemli bir seçim yapıldığını aktararak, ''Ülkemizde 24 Haziran'da demokratik şekilde yapılan seçimle yeni seçilen Cumhurbaşkanımız ve milletvekillerimize de başarılar diliyoruz. Biz Fenerbahçe olarak siyasetin dışındayız ama birey olarak seçmeniz. Fenerbahçe olarak ne iktidarın ne de muhalefetin yanında yer alırız. Türk sporuna yön veren en büyük sivil toplum örgütüyüz'' diye konuştu.

Vefa Küçük açıklamalarının ardından Başkan Ali Koç ve yönetimindeki kişileri tek tek okuyarak katılım gösteren üyelere alkışlattı. Bu arada Vefa Küçük, yönetimde yer alan kişileri tanıtmasının ardından Ali Koç'un ismini söylemeden kürsüden indi. Üyelerin uyarısı üzerine tekrar kürsüye gelen Küçük, esprili bir şekilde Ali Koç'u alkışlattı. 'ALİ KOÇ 50 MİLYON DOLAR HİBE ETTİ' Fenerbahçe yöneticisi Burhan Karaçam, Yüksek Divan Kurulu toplantısında Ali Koç yönetiminin faaliyet raporlarını Divan Kurulu üyelerine okudu. İşte o açıklamalar; Bildiğiniz gibi kulübün içinde bulunduğu mali durum iyi değil ama bizler çok umutluyoruz. Fenerbahçe camiasına, sizlere ve taraftarlara güveniyoruz. El birliği ile bu yükün altından bir süre sonra kalkacağımıza inanıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü konsalidasyon ve UFRS standartlarına uygun bir şekilde denetleniyor. 2015-2018 arasında Genel Kurul'a sunulan bütçe denk olarak gitmiş. Fiili durum ise pek öyle değil. Denetleme devam ettiği için son rakamları sizlerle paylaşamıyorum. 2015'te gider fazlası 55.7, 2016'da 99.1, 2017'de 249.3 milyon. Gider fazlası diye teknik bir terim yok, bu zarardır. Bu zararların taşınması için krediler alınmaktadır.

Yönetim olarak öncelikli konularımız şunlar: sermaye artışı, yeni krediler, yeniden yapılandırma, mali disiplinin getirilmesi, tasarruf tedbirleri, gelir getirmeyen aktiflerin satışları, yeni sponsorluklar, yeni reklam gelirleri, yeni üyelikler, yeni bağışlar, yeni gelir yaratıcı projeler. Başkanımız Ali Koç 50 milyon dolar hibe etti. Bu o günkü kura göre 237 milyon TL. Fenerbahçe'nin toplam 3.2 milyon TL borç var. Finansal ve sportif borçların yaklaşık %80'i yabancı para cinsinden. Kulüp önemli kur riski taşımaktadır. '200 MİLYON TL BORÇ ÖDEDİK' Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, Faruk Ilgaz Tesisleri’ndeki Yüksek Divan Kurulu Temmuz Ayı Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Karaçam yapacağı sunum ile alakalı toz pembe şeylerden bahsedemeyeceğini ifade ederek, kulübün içinde bulunduğu durumdan kısa bir süre içinde olmasa da belli bir süre sonra altından kalkacaklarını söyledi. Karaçam, aktaracaklarının çok iç açıcı olmayacağını ancak üyelerin umutsuzluğa kapılmamaları gerektiğini dile getirerek, "1 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü’nün tüm öğeleri denetleniyor. Bir sonraki Divan Kurulu Toplantısı’na kadar denetim bitmiş olur ve sizlerle paylaşırız. Dernekte 2015-2018 arası gelir ve gider denk görünüyor. Bütçe denk ama fiili durum denk değil. Burada iştirakler, vakıf ve futbol A.Ş. yok. 2016’da 271 milyon olan gider kalemi, bir sonrası sene 346 milyon TL’ye çıkmış. 2015’ten itibaren baktığınızda giderler sürekli yükselirken, gelir sürekli aşağıya gidiyor. Bu sadece dernekle ilgili. Kesin rakamlar henüz elimizde değil ama aynı durum diğer birimlerimizde de devam etmekte. Bu ayrılmakta olan gelir-gider dengesini, birbirlerine kavuşacak duruma getirmek istiyoruz. Olağandışı gelir 2015’te 1 milyon TL olarak bütçede yer almış ama gerçekleşmemiş. Bir sonraki sene 2016’da 5 milyon, 2017’de 50 milyon, 2018’de ise 35 milyon olarak bütçelenmiş, ancak fiili durumda gerçekleşmemiş. Temettü’de 2015’te 1,5 milyon TL, 2016’da 5 milyon TL, 2017’de 8,3 milyon TL, 2018’de ise 90 milyon TL olarak bütçelenmiş. Dış kaynak diye bir madde var. Ama bu bir gelir midir, borç mudur, nasıl bir kaynaktır? Bunlar tamamen genel kurul raporlarından alınmıştır. 2016’da 23 milyon TL bütçelenmiş, 0 gelir. 58.1 milyon TL olarak bütçelenmiş, 0 gelir. 2018’de ise 97.7 milyon TL olarak bütçelenmiş.

2015’te 55.7 milyon gider fazlası, 2016’da 99.1 milyon TL, 2017’de de 249.3 milyon TL gider fazlası gösterilmiş, 2018’de bu yapıyla girilmiş olsaydı, 300 milyon TL civarı bir gider fazlası oluşacaktı. Gider fazlası diye teknik bir terim yok. Bu zarardır ve bunun taşınma maliyeti vardır. Bu da kredidir ve kulübü çok büyük yükün altına sokan uygulamalardır. Denetimi devam eden verilere göre 31 Mayıs 2018 tarihi itibariyle 3.2 milyar TL toplam borcun bir bölümü olan 1.4 milyar TL’ye ulaşan birikmiş zararların finansmanında kullanılmaktadır. Toplam cironun 800 milyon TL olduğu dikkate alındığında toplam borç, cironun 4 katı, toplam zarar cironun 2 katı. Göreve geldiğimiz andan itibaren rekor şekilde forma ve kombine satışı gerçekleşti. Ancak yapılan temlikler nedeniyle biz buradan gelen paranın 1 kuruşuna bile dokunamadık. ‘’ESKİ BORÇLAR KURLARIN ARTMASIYLA 31 MAYIS’TA 621 MİLYON EURO OLDU’’ Fenerbahçe Kulübü’nün 3.2 milyar TL borcu bulunduğunu da hatırlatan Karaçam, "1 milyar 770 milyon TL’lik kısmı bankalara. Bu borcun da yüzde 80’i döviz üzerinden. Bizim bütçemiz TL. Bu durum bizi çok büyük bir risk içine atıyor. Bu zararların birçoğu, kur farkı nedeniyle oluştu. TL krediler de çok yüksek faizli. Önceki yönetimin dediği gibi 400 milyon Euro değil, 621 milyon Euro toplam borç var. 2017 yılının faaliyet raporunda ilk kez konsolide tablolar yer aldı. Ama bir denetimle değil. Konsolide edilmiş rakamlar. 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle toplam konsolide borçlar 2 milyar 560 milyon TL olarak gösteriliyor. O günkü döviz kurunda bu borç 567 milyon Euro yapıyor. Bunlar bizim uydurduğumuz rakamlar değil. Daha önce 400 milyon Euro ifade edildi ama biz bilmiyoruz neyin ifade edildiğini. Eski borçlar kurların artmasıyla 31 Mayıs’ta 621 milyon Euro oldu. Bize sürpriz olan kısa vadeli toplam borçlar. Toplam borçlar 3.2 milyar TL, kısa vadeli borçlar 2.2 milyar TL. Sadece haziran ayında vadesi gelmiş ve daha önceki aylardan geçmiş, haziran ayında ödenmesi gereken borç toplamı 270 milyon TL. Haziran-Eylül arasında ödenmesi gereken toplam borç 820 milyon TL’’ diye konuştu.

"SPORCULARIMIZA VE PERSONELİMİZE HİÇBİR BORCUMUZ YOK" Başkan Ali Koç’un kişisel olarak 50 milyon Dolar hibede bulunduğunu ifade eden Burhan Karaçam, ‘’Bu 50 milyon Dolar’ın o günkü kurdan değeri 237 milyon TL. Borçlarımızı yeniden yapılandırıyoruz. Biraz esnek bir durum var kulüp içinde her kuruşumuz çok önemli. Bunun için de disiplin çok önemli öyle ya da böyle bunu sağlayacağız. Yeni sponsorluklar elde etmek için çalışıyoruz. Yeni bağışlar ile ilgili de çalışmalarımız sürüyor. Borçların yüzde 80’i döviz üzerinden alınmış bu da dövizin yükselmesiyle artış gösteriyor. 2017 yılının faaliyet raporunda ilk defa tablolar sunulmuş ama sadece konsalizasyon yapılmış. Başkanımız Ali Koç’un desteği ile 1.5 aydan kısa bir sürede dün itibarıyla 200 milyonun üzerinde borç ödedik. Şu an sporcularımıza ve çalışan personelimize hiçbir borcumuz yok. Bankalara ve finans kuruluşlarına ödeme talimatları da gitti. Büyük bir borç ödedik ama buna devam etmemiz gerekiyor. Bu borçların ne başkanımızın tek başına, ne de bizim üstesinden gelmemiz mümkün değil. Çok zor bir yoldayız ve camiamızın desteğini bekliyoruz. Bunun üstesinden ancak bu şekilde geliriz.