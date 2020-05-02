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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı online yapılacak

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.05.2020 15:15 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü Yüksel Divan Kurulu Toplantısı, koronavirüs salgını sebebiyle online yapılacak. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye'de bir ilk olacağı ifade edilen online Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nın 15 Mayıs Cuma günü 14:00-17:00 saatleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı online yapılacak

Fenerbahçe'nin internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Dünyayı saran ve ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantımızı ilk kez online (internet üzerinden) düzenleyeceğiz. Türkiye’de bir ilk olacak online YDK toplantımız, 15.05.2020 Cuma günü 14:00-17:00 saatleri arasında yapılacaktır. YDK üyelerimizin online toplantımızda iletmek istediği görüş, öneri ve soruları kulübümüze nasıl ulaştırabilecekleriyle ilgili gerekli bilgilendirme önümüzdeki günlerde ayrıca yapılacaktır."

(DHA)

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