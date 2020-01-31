Fenerbahçe, Zanka'yı Fortuna Düsseldorf'a kiraladı

Son dakika gelişmesine göre; Fenerbahçe'nin sezon başında 2 milyon euro karşılığında transfer ettiği Zanka, sezon sonuna kadar Fortuna Düsseldorf'a kiralandı.

Oyuncumuz Mathias “Zanka” Jorgensen 2019-2020 sezonunun sonuna kadar Almanya’nın Fortuna Düsseldorf takımına kiralanmıştır.



Kendisine yeni takımında başarılar dileriz. pic.twitter.com/0cnPkyWzTq — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 31, 2020