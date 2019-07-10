SPOR

Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas: Transferle ilgili bilgim yok

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.07.2019 13:42 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Eljif Elmas, sarı-lacivertlilerin Düzce Topuk Yaylası'nda sürdürdüğü kampa katılmak üzere Türkiye'ye geldi. Elmas, transfer söylentileriyle ilgili olarak da, "Ben de bir şey bilmiyorum. Bilgim yok. Kampa katılmak için geldim" dedi.

Fenerbahçe'de transfer gündeminin bir numaralı ismi olan ve İtalya Serie A takımlarından Napoli'ye transfer olacağı iddia edilen Eljif Elmas, sarı-lacivertlilerin Düzce Topuk Yaylası'nda sürdürdüğü kampa katılmak üzere Kuzey Makedonya'dan Türkiye'ye geldi. İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarının transferine ilişkin sorduğu sorulara ise genç futbolcu, "Ben de bir şey bilmiyorum. Bilgim yok. Kampa katılmak için geldim" diye cevap verdi.

1

2

3


PARTNERDünya hakkında hiç duymadığınız 10 şaşırtıcı gerçekDünya hakkında hiç duymadığınız 10 şaşırtıcı gerçek
Eljif Elmas'tan gece yarısı kafa karıştıran paylaşım!Eljif Elmas'tan gece yarısı kafa karıştıran paylaşım!
'Yuvama döndüğüm için mutluyum''Yuvama döndüğüm için mutluyum'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Eljif Elmas

En Çok Okunan Haberler

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Tilbe Şenyürek Galatasaray'da

Tilbe Şenyürek Galatasaray'da

Fenerbahçe'den transfer bombası

Fenerbahçe'den transfer bombası

İngilizler'den flaş iddia! Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer hamlesi

İngilizler'den flaş iddia! Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer hamlesi

Eljif Elmas'tan gece yarısı kafa karıştıran paylaşım!

Eljif Elmas'tan gece yarısı kafa karıştıran paylaşım!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

F.Bahçe'den Kjaer ve Eljif açıklaması

F.Bahçe'den Kjaer ve Eljif açıklaması

Ve imzayı atıyor! Ali Koç'tan sürpriz...

Ve imzayı atıyor! Ali Koç'tan sürpriz...

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ee yok zaten kocum öyle bir sey..sana kim verir 15 20 milyon euro...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas: Transferle ilgili bilgim yok

Eljif Elmas: Transferle ilgili bilgim yok

Eljif Elmas'tan gece yarısı kafa karıştıran paylaşım!

Eljif Elmas'tan gece yarısı kafa karıştıran paylaşım!

Emre Belözoğlu kampa katıldı! 'Yuvama döndüğüm için mutluyum'

'Yuvama döndüğüm için mutluyum'

Fenerbahçe, Mesut Özil'i kiralamak istiyor

İngilizler'den flaş iddia! Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer hamlesi

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Altay Bayındır: Bir oyuncuyu Fenerbahçe isterse bu reddedilemez

Altay Bayındır: Bir oyuncuyu Fenerbahçe isterse bu reddedilemez

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.