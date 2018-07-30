SPOR

Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz'a Tottenham, Real Madrid ve Arsenal talip

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.07.2018 09:29 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un "Kendi yaş grubunun en iyisi" dediği 15 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'a Tottenham, Real Madrid ve Arsenal talip oldu.

Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz'a Tottenham, Real Madrid ve Arsenal talip

Fenerbahçe'nin 15 yaşındaki genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz'a Tottenham'ın güçlü bir teklif yaptığı öğrenildi. Ömer Faruk Beyaz'ın babasının Ada'dan kendilerine önerilen bu teklife sıcak baktığı kaydedildi.

Ancak Ali Koç, İngilizler'den gelen baştan çıkarıcı tekliflerin üzerinde yeni bir öneriyi Beyaz ailesine sunarak 15 yaşındaki futbolcuyu sarı- lacivertli kulüpte tutmaya çalışacak. Ömer Faruk Beyaz, Türk futbolunun geleceği olarak görülüyor. (Fotomaç)


PARTNERÇok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?Çok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?
Fenerbahçe, indirimi kabul ederse Wilfried Bony'i kiralayacak!Fenerbahçe, indirimi kabul ederse Wilfried Bony'i kiralayacak!
Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim ve Aziz Yıldırım açıklaması!Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim ve Aziz Yıldırım açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ömer Faruk Beyaz real madrid Tottenham arsenal ali koç

En Çok Okunan Haberler

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

TSK'da bir ilk! Orduya katıldılar

TSK'da bir ilk! Orduya katıldılar

Mia Khalifa'nın göğsüne buz hokeyi diski isabet etti!

Mia Khalifa'nın göğsüne buz hokeyi diski isabet etti!

Fenerbahçe'den ayrılan yıldız için bomba iddia

Fenerbahçe'den ayrılan yıldız için bomba iddia

Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim ve Aziz Yıldırım açıklaması!

Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim ve Aziz Yıldırım açıklaması!

Fenerbahçe, indirimi kabul ederse Wilfried Bony'i kiralayacak!

Fenerbahçe, indirimi kabul ederse Wilfried Bony'i kiralayacak!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 7 yorum
Bu genci bu gazla heba edersiniz.Bu ve bunun gibi nice genç heba oldu.DERS ALALIM GELECEĞİMİZİ KARARTMAYALIM.
yıldız mı? biraz akıllı olun ve doğru yazın
yok artık lebron jamesssssss
Bence de öyle bir şey varsa hemen gönderilmeli.Muhammed'de ki yanlışa düşülmemeli.
bir salih vakası yaşayan fenerbahçe galiba akıllanmamış
9.5M € verin.
bu çocuk gerçekten güzel fakat daha erken çalım yapıyır dirpling atıyor ama onun çalım attıkları ilk hamlede çalımı yiyorbiraz profosyonel birileri olsa çalımı kolay kolay yemez vidioda güzel görünüyor lakin inşallah ileride büyük oyuncu olud
Diğer Haberler
Cocu, Kameni'nin biletini kesti!

Cocu, Kameni'nin biletini kesti!

Fenerbahçe'ye Giuliano için Gremio'dan 10 milyon Euro'luk teklif

Fenerbahçe'ye Giuliano için Gremio'dan 10 milyon Euro'luk teklif

Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz'a Tottenham, Real Madrid ve Arsenal talip

Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz'a Tottenham, Real Madrid ve Arsenal talip

Fenerbahçe, indirimi kabul ederse Wilfried Bony'i kiralayacak!

Fenerbahçe, indirimi kabul ederse Wilfried Bony'i kiralayacak!

Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim ve Aziz Yıldırım açıklaması!

Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim ve Aziz Yıldırım açıklaması!

Fenerbahçe'den ayrılan yıldız için bomba iddia

Fenerbahçe'den ayrılan yıldız için bomba iddia

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.