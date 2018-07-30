Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz'a Tottenham, Real Madrid ve Arsenal talip

Fenerbahçe'nin 15 yaşındaki genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz'a Tottenham'ın güçlü bir teklif yaptığı öğrenildi. Ömer Faruk Beyaz'ın babasının Ada'dan kendilerine önerilen bu teklife sıcak baktığı kaydedildi.
Ancak Ali Koç, İngilizler'den gelen baştan çıkarıcı tekliflerin üzerinde yeni bir öneriyi Beyaz ailesine sunarak 15 yaşındaki futbolcuyu sarı- lacivertli kulüpte tutmaya çalışacak. Ömer Faruk Beyaz, Türk futbolunun geleceği olarak görülüyor. (Fotomaç)
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