Fenerbahçeli taraftarlar Atiker Konyaspor maçının biletlerin tüketti

Spor Toto Süper Lig’de ilk 4 haftada 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe’de taraftarlar takımını desteklemeye devam ediyor. Ligin 5. haftasında, 16 Eylül Pazar günü saat 20.00’da Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerde taraftarlar, biletlerin tamamını tüketti. Sabah saat 10.00’da satışa çıkan 2 bine yakın bilet 4 saat içinde tamamen tükendi.
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