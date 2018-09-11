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Fenerbahçeli taraftarlar Atiker Konyaspor maçının biletlerin tüketti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.09.2018 15:35 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünün biletlerini tamamen tüketti.

Fenerbahçeli taraftarlar Atiker Konyaspor maçının biletlerin tüketti

Spor Toto Süper Lig’de ilk 4 haftada 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe’de taraftarlar takımını desteklemeye devam ediyor. Ligin 5. haftasında, 16 Eylül Pazar günü saat 20.00’da Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerde taraftarlar, biletlerin tamamını tüketti. Sabah saat 10.00’da satışa çıkan 2 bine yakın bilet 4 saat içinde tamamen tükendi.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Atiker Konyaspor Fenerbahçe

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