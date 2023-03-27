Fenerbahçeli taraftarların 'GOAT' diye seslendiği Enner Valencia, Beşiktaş derbisinde oynayacak mı? Resmi açıklama gelmişti ama...

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılmış ve milli araya moralli girmişti. Kritik müsabakada Jayden Oosterwolde, Joshua King ve Enner Valencia'yı sakatlığa kurban veren sarı - lacivertlilerde sıcak bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklamada Joshua King'de hamstring kas yaralanması, Jayden Oosterwolde'de aşil tendinopatisi, Enner Valencia'da da diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması tespit edildiği bildirilmişti.
Üç futbolcunun da 27. haftada oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giymesinin beklenmediği öğrenilirken, Enner Valencia'nın durumunda değişiklik yaşandı.
Fenerbahçeli taraftarların, bu sezon gösterdiği performanstan ötürü 'GOAT' lakabını taktığı Enner Valencia'nın Beşiktaş derbisine yetişme ihtimali belirdi.
Takımın izinli olduğu günlerde tedavi olan Valencia iyileşme sürecini hızlandırdı ve teknik heyeti sevindirdi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 resmi maça çıkan 33 yaşındaki yıldız, 29 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.