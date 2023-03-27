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Fenerbahçeli taraftarların 'GOAT' diye seslendiği Enner Valencia, Beşiktaş derbisinde oynayacak mı? Resmi açıklama gelmişti ama...

27.03.2023 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıkmış ve 3-1 kazandığı maçta 3 futbolcusunu sakatlığa kurban vermişti. Jayden Oosterwolde ve Joshua King, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalırken, Enner Valencia oyuncu değişiklik hakkının dolmasından ötürü sakatlığına rağmen sahada kalmıştı. Maç sonunda diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması yaşadığı öğrenilen Ekvadorlu yıldız için flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçeli taraftarların 'GOAT' diye seslendiği Enner Valencia, Beşiktaş derbisinde oynayacak mı? Resmi açıklama gelmişti ama...

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılmış ve milli araya moralli girmişti. Kritik müsabakada Jayden Oosterwolde, Joshua King ve Enner Valencia'yı sakatlığa kurban veren sarı - lacivertlilerde sıcak bir gelişme yaşandı.

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Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklamada Joshua King'de hamstring kas yaralanması, Jayden Oosterwolde'de aşil tendinopatisi, Enner Valencia'da da diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması tespit edildiği bildirilmişti.

VALENCIA'DA FLAŞ GELİŞME

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Üç futbolcunun da 27. haftada oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giymesinin beklenmediği öğrenilirken, Enner Valencia'nın durumunda değişiklik yaşandı.

DERBİYE YETİŞEBİLİR

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Fenerbahçeli taraftarların, bu sezon gösterdiği performanstan ötürü 'GOAT' lakabını taktığı Enner Valencia'nın Beşiktaş derbisine yetişme ihtimali belirdi.

İYİLEŞME SÜRECİ HIZLANDI

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Takımın izinli olduğu günlerde tedavi olan Valencia iyileşme sürecini hızlandırdı ve teknik heyeti sevindirdi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

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Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 resmi maça çıkan 33 yaşındaki yıldız, 29 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.


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