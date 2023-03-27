Fenerbahçeli taraftarların 'GOAT' diye seslendiği Enner Valencia, Beşiktaş derbisinde oynayacak mı? Resmi açıklama gelmişti ama...

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılmış ve milli araya moralli girmişti. Kritik müsabakada Jayden Oosterwolde, Joshua King ve Enner Valencia'yı sakatlığa kurban veren sarı - lacivertlilerde sıcak bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklamada Joshua King'de hamstring kas yaralanması, Jayden Oosterwolde'de aşil tendinopatisi, Enner Valencia'da da diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması tespit edildiği bildirilmişti.

VALENCIA'DA FLAŞ GELİŞME

Üç futbolcunun da 27. haftada oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giymesinin beklenmediği öğrenilirken, Enner Valencia'nın durumunda değişiklik yaşandı.

DERBİYE YETİŞEBİLİR

Fenerbahçeli taraftarların, bu sezon gösterdiği performanstan ötürü 'GOAT' lakabını taktığı Enner Valencia'nın Beşiktaş derbisine yetişme ihtimali belirdi.

İYİLEŞME SÜRECİ HIZLANDI

Takımın izinli olduğu günlerde tedavi olan Valencia iyileşme sürecini hızlandırdı ve teknik heyeti sevindirdi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 resmi maça çıkan 33 yaşındaki yıldız, 29 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.



