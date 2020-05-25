Fenerbahçeli Vedat Muriç ikinci kez baba oluyor

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, ikinci kez baba oluyor.Yıldız futbolcunun eşi, bir fotoğraf paylaşarak ikinci çocuklarının olacaklarını duyurdu.
Edibe Muriç, "Cinsiyet tahminleri alalım" açıklamasıyla paylaştığı fotoğrafla hamile olduğunu belirtti.
Caner Erkin: Kariyerimi bitirdi!
Emre, İtalyan basınına açıklama yaptı
Galatasaray günün antrenmanını tamamladı
Mert Hakan'dan transfer açıklaması
Emre'den G.Saraylıları kızdıracak hamle!
Leipzig farklı kazandı
Schalke bozguna uğradı
Van Persie'den ilginç anı
'Her şeyin bir sırası var'
Süper Lig için kritik toplantı
Son hali herkesi şaşırttı
Karius'un yeni takımı açıklandı
Juventus ve Napoli'den bayram mesajı
Bafetimbi Gomis'in yerine Anthony Nwakaeme
94 yıllık mabed yıkılıyor!
Avrupa devlerini peşine düşürdü!
Okuyucu Yorumları 0 yorum