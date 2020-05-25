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Fenerbahçeli Vedat Muriç ikinci kez baba oluyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.05.2020 10:38 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor. Muriqi'nin eşi mutlu haberi sosyal medyadan duyurdu.

Fenerbahçeli Vedat Muriç ikinci kez baba oluyor

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, ikinci kez baba oluyor.Yıldız futbolcunun eşi, bir fotoğraf paylaşarak ikinci çocuklarının olacaklarını duyurdu.

Edibe Muriç, "Cinsiyet tahminleri alalım" açıklamasıyla paylaştığı fotoğrafla hamile olduğunu belirtti.

vedat muriç

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