Fenerbahçeli Vedat Muriqi için 20 milyon Euro

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Lazio, uzun zamandır takip ettiği Vedat Muriq'i transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor. Haberde, Kosovalı yıldızın bonservis bedelinin 20 milyon Euro civarı olduğu ve Aquile'nin (Lazio) oyuncuyu kadrosuna katmak için diğer takımlarla ciddi bir rekabete gireceği kaydedildi.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde geleceği ile ilgili bir açıklama yapan Muriqi, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Türkiye'nin en büyük kulübündeyim. Transfer pazarı hakkında konuşamam. 3 yıllık sözleşmem var ve her şey kulübe bağlı. Kararı Fenerbahçe verir. Fenerbahçe taraftarıyım. Önce kulübün isteği gelir, ardından Vedat Muriç'in. Sözleşmemin sonuna kadar elimdem gelenin en iyisini yapacağım."
Kosovalı oyuncuyu takip eden takımlar arasında Premier League ekibi Tottenham, Slaven Bilic'in çalıştırdığı Championship ekibi West Bromwich Albion ve son olarak Fransa Ligi'nin flaş takımı Rennes var.
Sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden Muriç; bu sezon forma giydiği 28 maçta 15 gol ve 6 asist kaydetti.
(AJANSSPOR)
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