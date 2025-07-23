Fenerbahçelileri çok ama çok kızdıracak transfer! Süper Lig devi, Kim Min-Jae'yi bitiriyor

Galatasaray'dan Fenerbahçeli taraftarları çok kızdıracak bir hamle geldi. Bayern Münih'te istediği forma şansını bulamayan Kim Min-Jae için harekete geçen sarı-kırmızılılar, Güney Koreli futbolcu için girişimlere başladı.

GALATASARAY GAZA BASTI

Galatasaray, 2025 yaz transfer döneminde adeta bir yıldızlar karması oluşturmak için kolları sıvadı. Teknik direktörün raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, hem Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak hem de Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek için kesenin ağzını açtı. Leroy Sane ve Victor Osimhen gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, savunma hattı için de girişimlere başladı.

GALATASARAY'DAN KİM MİN-JAE HAMLESİ

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen ve ardından Avrupa'nın dev kulüplerine transfer olan Kim Min-Jae, şu anda forma giydiği Bayern Münih'te beklenen performansı sergileyemiyor. Bu durum, Galatasaray'ın iştahını kabarttı. Sarı-kırmızılı yönetim, Güney Koreli stoperi satın alma opsiyonlu olarak kiralamak için resmi girişimlere başladı.

GALATASARAY'A GELMEYE SICAK BAKIYOR

Yapılan görüşmede Kim Min-Jae'nin Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Ancak transferin önündeki en büyük engel, Kim Min-Jae'nin kulübünün bonservis bedeli konusundaki tutumu. Galatasaray yönetimi, satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle bu engeli aşmaya çalışıyor.