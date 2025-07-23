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Fenerbahçelileri çok ama çok kızdıracak transfer! Süper Lig devi, Kim Min-Jae'yi bitiriyor

Galatasaray, transfer dönemine damga vurmaya hazırlanıyor. Leroy Sane ve Victor Osimhen transferlerini bitiren sarı-kırmızılılar, şimdi de Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kim Min-Jae için harekete geçti. Güney Koreli stoper için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldığı iddia ediliyor. Bu hamle, ezeli rakibe karşı psikolojik bir üstünlük kurma çabası olarak yorumlanıyor.

Fenerbahçelileri çok ama çok kızdıracak transfer! Süper Lig devi, Kim Min-Jae'yi bitiriyor
Emre Şen

Galatasaray'dan Fenerbahçeli taraftarları çok kızdıracak bir hamle geldi. Bayern Münih'te istediği forma şansını bulamayan Kim Min-Jae için harekete geçen sarı-kırmızılılar, Güney Koreli futbolcu için girişimlere başladı.

GALATASARAY GAZA BASTI

Fenerbahçelileri çok ama çok kızdıracak transfer! Süper Lig devi, Kim Min-Jae yi bitiriyor 1

Galatasaray, 2025 yaz transfer döneminde adeta bir yıldızlar karması oluşturmak için kolları sıvadı. Teknik direktörün raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, hem Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak hem de Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek için kesenin ağzını açtı. Leroy Sane ve Victor Osimhen gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, savunma hattı için de girişimlere başladı.

GALATASARAY'DAN KİM MİN-JAE HAMLESİ

Fenerbahçelileri çok ama çok kızdıracak transfer! Süper Lig devi, Kim Min-Jae yi bitiriyor 2

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen ve ardından Avrupa'nın dev kulüplerine transfer olan Kim Min-Jae, şu anda forma giydiği Bayern Münih'te beklenen performansı sergileyemiyor. Bu durum, Galatasaray'ın iştahını kabarttı. Sarı-kırmızılı yönetim, Güney Koreli stoperi satın alma opsiyonlu olarak kiralamak için resmi girişimlere başladı.

GALATASARAY'A GELMEYE SICAK BAKIYOR

Fenerbahçelileri çok ama çok kızdıracak transfer! Süper Lig devi, Kim Min-Jae yi bitiriyor 3

Yapılan görüşmede Kim Min-Jae'nin Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Ancak transferin önündeki en büyük engel, Kim Min-Jae'nin kulübünün bonservis bedeli konusundaki tutumu. Galatasaray yönetimi, satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle bu engeli aşmaya çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray kim min-jae
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