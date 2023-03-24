YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Fenerbahçe'nin 1953'te kazandığı "Şehitler Abidesi Kupası", Çanakkale'de sergileniyor

Fenerbahçe'nin 1953'te kazandığı "Şehitler Abidesi Kupası", Çanakkale'de sergileniyor

24.03.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Şehitler Abidesi'nin yapımına destek olmak için 1953 yılında düzenlenen ve Fenerbahçe'nin kazandığı kupa, Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde sergilenmeye başlandı.

Beşiktaş, Galatasaray ve Vefaspor'un da katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilen turnuvanın birincisi olan sarı-lacivertlilerin müzesinde bulunan "Şehitler Abidesi Kupası", Fenerbahçe Spor Kulübü ile Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı arasında hazırlanan protokolle 4 ay süreyle sergilenmek üzere Çanakkale'ye getirildi.

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, kuruluşunun 100'üncü yılının kutlandığı Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolların Çanakkale'de başladığını hatırlattı.

Çanakkale Savaşları'ndan sonra 1940'lı yıllarda bu büyük zaferi nesiller boyu yaşatacak bir anıt yaptırılmasının gündeme geldiğini belirten Kaşdemir, 1952'de Gelibolu Yarımadası'nda şu an bulunduğu bölgeye abide inşa edilmesi için proje çalışmasına başlandığını anlattı.

Milletin el ele, gönül gönüle vererek abideyi hep birlikte yapmaya karar verdiğini aktaran Kaşdemir, "Bu süreçte dörtlü turnuva icra edilmiş, geliri de Şehitler Abidesi'ne bağışlanmıştır. Tarihi Alan Başkanlığı olarak bu tarihi hikayeyi öğrendiğimizde çok heyecanlandık. Böyle ulvi bir amaç için ortaya çıkmış bir turnuvanın sonunda verilen kupanın Çanakkale Şehitleri Abidesi görünümünde olduğunu görünce bu heyecanımız daha da arttı." diye konuştu.

Kaşdemir, Fenerbahçe Spor Kulübü yetkilileriyle temas kurup kupayı Çanakkale'de sergilemek istediklerini bildirdiklerini, bu talebin çok olumlu karşılandığını dile getirdi.

Kupanın 4 ay boyunca Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde sergileneceğini belirten Kaşdemir, "Şehitler Abidesi Kupamız, Çanakkalelilerin ve buraya gelen bütün ziyaretçilerimizin ziyaretine açık hale geldi. Başkanımız Ali Koç başta olmak üzere tüm yöneticilerimize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah her zaman olduğu gibi Çanakkale bizim ortak paydamız olmaya devam edecek ve Çanakkale ruhunu her zaman kalbimizde, ruhumuzda hissedeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Dernekler İletişim Müdürü Asil Ramazan Erkan da bu çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
‘Çanakkale Abide Kupası’ sergilenmek üzere 70 yıl sonra Çanakkale’ye geliyor‘Çanakkale Abide Kupası’ sergilenmek üzere 70 yıl sonra Çanakkale’ye geliyor
Artvin’de Yaşlılar Haftası etkinlikleriArtvin’de Yaşlılar Haftası etkinlikleri
Kocaeli'de 2 çocuğunu öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındıKocaeli'de 2 çocuğunu öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale İsmail Kaşdemir kupa şehitler abidesi

Çanakkale Namaz Vakitleri 24 Mart Cuma

İmsak
05:41
Sabah
07:05
Öğle
13:26
İkindi
16:53
Akşam
19:36
Yatsı
20:55
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yavruyu böyle kaçırdı! Kimse yakalamadı... Çatıların üzerinde gezindi

Yavruyu böyle kaçırdı! Kimse yakalamadı... Çatıların üzerinde gezindi

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Hiçbir şey yapmadan kazandığı para şoke etti! Bakın ne dedi

Hiçbir şey yapmadan kazandığı para şoke etti! Bakın ne dedi

Dudak dolgusu gözlerden kaçmadı! 'Ağzı yamulmuş'

Dudak dolgusu gözlerden kaçmadı! 'Ağzı yamulmuş'

Sıra dışı kokuların izinden gitmek isteyenler buraya! Armani'nin en iyilerini sizin için seçtik

Sıra dışı kokuların izinden gitmek isteyenler buraya! Armani'nin en iyilerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.