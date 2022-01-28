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Fenerbahçe'nin Antalya kampı

28.01.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Antalya kampının üçüncü gününde taktik çalıştı

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kampa giren Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli futbol takımı, Belek Turizm Merkezi'nde konakladığı otelde günün ikinci antrenmanını, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde sahada gerçekleştirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe, Antalya kampının üçüncü gününde taktik çalıştı.

Sakatlığı bulunan oyunculardan Filip Novak'ın tedavisine devam edildi, Serdar Aziz ise takımdan ayrı bireysel çalışmalar yaptı.

İdmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

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