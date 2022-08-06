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Fenerbahçe'nin lig tarihindeki performansı

06.08.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı-lacivertliler, 64 sezondur mücadele ettiği ligde 19 kez şampiyon oldu - Fenerbahçe, lig tarihinde oynadığı toplam 2 bin 122 maçta, bin 206 galibiyet, 359 yenilgi aldı, 3 bin 758 gol atıp, kalesinde bin 864 gol gördü - Sarı-lacivertlilerin en kötü derecesi 10'unculuk oldu - En farklı galibiyetlerini 8-1'le Samsunspor ve Kayserispor, 7-0'la Denizlispor (2 kez), Kardemir Karabükspor, Şekerspor, Kayserispor ve Hacettepe karşısında elde eden Fenerbahçe, en farklı yenilgilerini ise 6-1'le Aydınspor ve 5-0'la Galatasaray karşısında aldı

İSTANBUL (AA) - SÜHA GÜR - Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ilk maçında 8 Ağustos Pazartesi günü Ümraniyespor ile karşılaşacak Fenerbahçe, lig tarihinde 65. yılına giriyor.

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ve Galatasaray gibi bütün sezonlarda yer alırken, sonuncusu 2013-2014'te olmak üzere 19 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Fenerbahçe, lig tarihinde oynadığı toplam 2 bin 122 maçta, bin 206 galibiyet, 359 yenilgi aldı, 3 bin 758 gol atıp, kalesinde bin 864 gol gördü.

Ligdeki en kötü derecesi 10'unculuk olan Fenerbahçe, en farklı galibiyetlerini 8-1'le Samsunspor ve Kayserispor, 7-0'la da Denizlispor (2 kez), Kardemir Karabükspor, Şekerspor, Kayserispor ve Hacettepe karşısında aldı. Sarı-lacivertli ekip, en farklı yenilgilerini ise 6-1'le Aydınspor, 5-0'la da Galatasaray karşısında yaşadı.

- Fenerbahçe'nin "en"leri

Sarı-lacivertli takımın lig tarihindeki "en"leri şöyle:

En iyi derecesi: 19 şampiyonluk. (1959, 1960-1961, 1963-1964, 1964-1965, 1967-1968, 1969-1970, 1973-1974, 1974-1975, 1977-1978, 1982-1983, 1984-1985, 1988-1989, 1995-1996, 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2010-2011, 2013-2014)

En kötü derecesi: 10'unculuk (1980-1981).

En iyi sezonu: 1988-1989

OGBMAYP3629611032793En kötü sezonu: 1980-1981

OGBMAYP3091110312729En çok maç kazandığı sezon: 1988-1989 (36 maçta 29 galibiyet)

En az maç kazandığı sezon: 1980-1981 (30 maçta 9 galibiyet)

En çok berabere kaldığı sezon: 1985-1986 (36 maçta 16 beraberlik)

En az berabere kaldığı sezon: 1991-1992 (30 maçta 2 beraberlik), 2004-2005 (34 maçta 2 beraberlik)

En az yenildiği sezon: 1964-1965 (30 maçta 1 yenilgi), 1988-1989 (36 maçta 1 yenilgi)

En çok yenildiği sezon: 1987-1988 (38 maçta 13 yenilgi)

En çok gol attığı sezon: 1988-1989 (36 maçta 103 gol)

En az gol attığı sezon: 1969-1970, 1976-1977, 1979-1980, 1980-1981 (30 maçta 31 gol)

En az gol yediği sezon: 1969-1970 (30 maçta 6 gol)

En çok gol yediği sezon: 1990-1991 (30 maçta 53 gol)

En farklı galibiyeti: 8-1 Samsunspor (1993-1994), 8-1 Kayserispor (1994-1995), 7-0 Denizlispor (1984-1985 ve 1996-1997), 7-0 Kayserispor (2004-2005), 7-0 Hacettepe (2008-2009), 7-0 Kardemir Karabükspor (2017-2018)

En farklı yenilgisi: 6-1 Aydınspor (1990-1991), 5-0 Galatasaray (1960-1961)

En gollü maçı: 8-4 Gaziantepspor (1991-1992)

En iyi gol averajı: 1988-1989 (artı 76) (103-27)

En kötü gol averajı: 1990-1991 (sıfır) (53-53), 2018-2019 (sıfır) (44-44)

- Sezonlara göre performansı

Fenerbahçe'nin, ligde geride kalan 64 sezondaki performansı şöyle:

SezonDerecesiOGBMAYP1959Şampiyon161321338281959-602.3827658838601960-61Şampiyon3826938129611961-622.3823786430531962-633.42241227328601963-64Şampiyon34211125514531964-65Şampiyon30181115213471965-664.30101283225321966-672.3217963720431967-68Şampiyon32191123812491968-694.3013983425351969-70Şampiyon3017103316441970-712.30141334323411971-723.30141153721391972-732.30161044217421973-74Şampiyon30151323915431974-75Şampiyon30151324318431975-762.30141244018401976-772.30121533117391977-78Şampiyon3017854824421978-793.3015874123381979-802.30121173127351980-8110.30911103127291981-823.32151164826411982-83Şampiyon34181334320491983-842.34171164624451984-85Şampiyon34181426525501985-865.36131674032421986-875.361313104939391987-888.381510134543551988-89Şampiyon36296110327931989-902.3422487038701990-915.30128105353441991-922.3023258135711992-935.3018487541581993-942.3021636926691994-954.3420777835671995-96Şampiyon3426626819841996-973.3422757925731997-982.3421856125711998-993.3422668429721999-004.34171075944612000-01Şampiyon3424468239762001-022.3424377031752002-036.34131295541512003-04Şampiyon3423748241762004-05Şampiyon3426267724802005-062.3425639034812006-07Şampiyon34201046531702007-082.3422757237732008-094.3418796036612009-102.3423566128742010-11Şampiyon3426448434822011-122.4024977038812012-132.3418795639612013-14Şampiyon3423567433742014-152.3422846029742015-162.3422846027742016-173.34181066032642017-182.3421947836722018-196.341113104444462019-207.34158115846532020-213.4025787241822021-222.3821107733873Not: İki aşamalı olarak oynanan 1959 ve 1962-1963 sezonları değerlendirilmeye alınmamıştır. 2011-2012 sezonu, 34 haftalık Lig Grubu ve 6 haftalık Süper Final Şampiyonluk Grubu maçlarının birleştirilmesiyle değerlendirmeye alınmıştır.

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