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Ferdi Tayfur kızı Tuğçe'yi reddetti! "Soyadımı kullanmaya devam ederse..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.08.2024 07:08
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Ferdi Tayfur bir süredir sorunlar yaşadığı kızı Tuğçe Aydın'a rest çekti. Ünlü şarkıcı, kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Sert açıklama sosyal medyada gündem oldu.

Ferdi Tayfur kızı Tuğçe'yi reddetti! "Soyadımı kullanmaya devam ederse..."

Dian Çıtak ve İbrahim Tatlıses'ten sonra bir baba kız krizi daha yaşanıyor... Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur sık sık özel hayatıyla gündeme gelen bir isim. Son olarak sahneleri bırakıp maneviyata yönelen Tuğçe Tayfur, Muhammet Aydın ile tanıştıktan kısa bir sonra evlenmiş ve ve haziran ayında da ikinci çocuğunu dünyaya getirmişti.

Gözlerden uzak bir hayat süren ve kızının düğününe de gitmeyen Ferdi Tayfur ise kızı Tuğçe Tayfur'un düğününde yer almamıştı. Baba kız arasında bir süredir sorunlar olduğu da biliniyor.

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Ferdi Tayfur son olarak avukatı Hakan Tamgüç aracılığıyla bomba bir açıklama yaptı. Yer alan açıklamada şu ifadeler bulunuyordu:

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"Müvekkilim Sayın Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Aydın arasında gelişen birtakım özel nedenlerden dolayı müvekilimizin 'Tayfur' soyadının Tuğçe Aydın tarafından gerek görsel gerekse işitsel olarak ticari amaçlarla kullanılmasına ve müvekkilimizin kendisine ait eserlerin Tuğçe Aydın tarafından sosyal medya, dijital mecralar ve sahnelerde okunmasına rızasının olmadığını ve ayrıca Tuğçe Aydın'ın işletmiş olduğu 'Tuğçe Tayfur Store' isimli mağazından kaynaklı müvekkilimizin isim hakkı alacağının bulunduğunu ve gerek müvekkilimiz Sayın Ferdi Tayfur, yeğenleri gerekse akrabaları hakkında sosyal medya ve dijital mecralarda herhangi bir açıklama veya söylemlerde bulunmaması adına Tuğçe Aydın'ı bilgilendirmekle bu açıklamalarımızı da kamuoyuna duyurmaktayız. Yapmış olduğumuz açıklamalara itibar edilmemesi durumunda gerek Tuğçe Aydın gerekse Tuğçe Aydın ile beraber iş yapan ve hareket eden şahıs veya şirketler hakkında tüm yasal haklarımızı saklı tutmakla beraber Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağımızı bildiririz."

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"BU İŞİN BİR DE İNANMADIĞIN AHİRETİ VAR"

Tuğçe Tayfur Aydın ise açıklamayı paylaşarak; "Tayfur soyismimi bana leylekler vermedi. Babamsın ya ondan Tayfur soyadım. İsim hakkı talep etmişsiniz. Ben, paranızın bittiğini bilseydim eşimle yardımcı olurdum size. Siz ne dediyseniz baba olarak onu yaptım ben ama kötü yine ben oldum. Allah var gam yok. Bu işin bir de inanmadığın ahireti var be baba. Olur, sorun yok. Tuğçe Aydın olarak devam ederim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur Tuğçe Tayfur
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