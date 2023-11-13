Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur anne oluyor! Müjdeyi böyle paylaştı

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Geçtiğimiz ağustos ayında üçüncü evliliğini Muhammet Ayın ile gerçekleştiren Tayfur, yakında anne olacak.

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur maneviyata yönelip sahneleri bıraktığını açıklamıştı. Geçtiğimiz aylarda eski nişanlısı Burak Kalfa ile davalık olan Tuğçe Tayfur kısa süre sonra nikah masasına oturunca yine olay olmuştu.

Hamile olduğunu haberini Instagram hesabından duyuran Tuğçe Tayfur paylaşımına, "Ne diyorsun? Çok heyecanlıyım" notunu düştü.

Tayfur'un paylaşımına tebrik yorumları yapıldı.







