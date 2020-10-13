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Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur'dan bomba suçlama! 'Seks kasetlerin...'

13.10.2020 09:53 | Son Güncelleme:
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Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur'dan bomba suçlama! 'Seks kasetlerin...'

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’un evli iş insanı Tolga Bayar’la aşk yaşadığı iddia edildi. Ebru Bayar, eşiyle hiçbir sorun yokken Tuğçe Tayfur’un araya girdiğini ve boşanma aşamasına geldiklerini belirtti. Tayfur, konuyla ilgili sosyal medya hesabından olay açıklamalar yaptı.

Şarkıcı Ferdi Tayfur ile oyuncu Necla Nazır’ın tek çocuğu olan müzisyen Tuğçe Tayfur ile 7 yıllık eşi Taner Şafak'tan geçtiğimiz yıl boşanmıştı. Bu evlilikten 4 yaşında bir oğlu olan Tuğçe Tayfur, hakkında bir iddia ortaya atıldı.

Ebru Bayar, Tayfur'un eşi Tolga Bayar ile aşk yaşadığını öne sürdü. Söylemezsem Olmaz programına katılan Bayar, "Tuğçe Tayfur yuvamı yıktı" dedi. Eşiyle aralarında hiçbir sorun yokken Tuğçe Tayfur’un araya girdiğini ve boşanma aşamasına geldiklerini belirten Ebru Bayar, Tolga Bayar’ın 1 aydır çocuğunu görmediğini ileri sürdü.

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Tolga Bayar’ın Tuğçe Tayfur’la Maslak’ta lüks bir sitede ev tuttuklarını da iddia eden Ebru Bayar, kendisinin de aynı siteden çocuğuyla birlikte atıldığını iddia etti.

'SEKS KASETLERİN ORTALIKTA DOLAŞIYOR'

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Tuğçe Tayfur, şunları söyledi:

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"Atıp, tutuyordun ya 'boşanma davası' diye. Benim evli bir adamla, mutlu mesut evinde olan bir adamla işimin olmayacağını herkes bilir. Sen bunu bile bile 'lades' deyip, 5-6 yıl metres olmuşsun, ne anlatıyorsun? Ben bu adam davasını açana kadar arkadaşı oldum. Kimseyi kandırmadım, ne dediysem arkasındayım.

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır’ın kızı Tuğçe Tayfur kimdir? Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur nereli, kaç yaşında? İşte Tuğçe Tayfur’un hayatı!Ferdi Tayfur ve Necla Nazır’ın kızı Tuğçe Tayfur kimdir? Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur nereli, kaç yaşında? İşte Tuğçe Tayfur’un hayatı!

He bu arada; keşke böyle olmasaydı, keşke daha farklı olsaydı her şey yaşadığımız bu durumda ama sen bana ahlak bekçiliği yapmaya çalışırken seks kasetlerin ortalıkta dolaşıyor. Anneme laf atana kadar onları kaldırt bence. Ben senin jenerasyonun olmamama rağmen annenin uyuşturucu sattığını biliyorum. Bu kadar şuursuz olman senin de bir şeyler kullanıyor olma ihtimalini destekliyor gibi."

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