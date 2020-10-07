Ferdi Tayfur ve Necla Nazır’ın kızı Tuğçe Tayfur kimdir? Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur nereli, kaç yaşında? İşte Tuğçe Tayfur’un hayatı!

Gündüz kuşağının en sevilen programı Demet ve Alişan İle Sabah Sabah birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Demet ve Alişan’ın 7 Ekim Çarşamba günkü konuğu Ferdi Tayfur ve Necla Nazır’ın kızı Tuğçe Tayfur konuk oldu. Türk sinemasının usta oyuncuları arasında yer alan Necla Nazır ve arabesk müziğin popüler ismi Ferdi Tayfur’un tek çocukları Tuğçe Tayfur babasının izinden gitmeyi sürdürüyor. ‘Huzurum Kalmadı’ şarkısında babasıyla düet yapan Tuğçe Tayfur müzik hayatında emin adımlarla ilerliyor. Peki Tuğçe Tayfur kaç yaşında? Tuğçe Tayfur nereli? Tuğçe Tayfur evli mi?
Oyuncu Necla Nazır ve şarkıcı Ferdi Tayfur’un kızı olarak Tuğçe Tayfur 18 Mart 1988 yılında İstanbul’da doğdu. Tuğçe Tayfur yaş olarak 32 yaşındadır. Tuğçe Tayfur’un burcu ise balıktır.
Sevilen ismin kızı ilkokul eğitimini Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki İlkolu’nda; ortaokul öğrenimini ise İstek Vakfı Kemal Atatürk Lisesi’nde gördü. Ardından üniversite eğitimini Yeditepe Üniversitesi İtalyanca Sanat ve Tasarım Bölümü’nde tamamladı. Küçük yaşlardan beri müziğe karşı özel bir ilgisi bulunan Tuğçe Tayfur, çocukluk döneminde piyano ve keman eğitimi aldı. Ailesinden destek alan Tuğçe Tayfur müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı.
Babası Ferdi Tayfur’un yolundan giderek şarkıcılık kariyerini başlatan Tuğçe Tayfur Evde Yoktun, Ah Akşamlar, Elim Kolum Bağlı, Bekle Beni ve Denedim Vallahi şarkılarına vokal yaptı. 2010 yılında Joker isimli bir grubun solistliğini yapan Tuğçe Tayfur bir dönem ABD’de yaşadı.
2015 yılında Türkiye’ye dönerek sahne çalışmalarını hızlandıran Tuğçe Tayfur, albümünde Kalp Dayanmaz, Köle Olup ve Yok Olsam şarkılarını seslendirdi. Aynı albümde Tuğçe Tayfur ve babası Ferdi Tayfur Huzurum Kalmadı şarkısında düet yaparak klip çekti.
Tuğçe Tayfur’un özel hayatındaki detaylarda merak edilmeyi sürdürüyor. Tuğçe Tayfur evlilikleriyle de uzun süre magazin gündeminde yer edinmeyi başardı. 2009 yılında Tolga Ertuğrul ile hayatını birleştiren Tuğçe Tayfur’un mutluluğu kısa sürdü. ABD’de yaşadığı dönemde arkadaş olduğu müzisyen Taner Şafak ile 2012 yılında Tuğçe Tayfur ikinci kez nikah masasına oturdu. İkilinin 2016 yılında Taner Efe ismini verdikleri oğulları doğdu. Çift şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2019 yılında boşandı.
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