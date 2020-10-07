Ferdi Tayfur ve Necla Nazır’ın kızı Tuğçe Tayfur kimdir? Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur nereli, kaç yaşında? İşte Tuğçe Tayfur’un hayatı!

Gündüz kuşağının en sevilen programı Demet ve Alişan İle Sabah Sabah birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Demet ve Alişan’ın 7 Ekim Çarşamba günkü konuğu Ferdi Tayfur ve Necla Nazır’ın kızı Tuğçe Tayfur konuk oldu. Türk sinemasının usta oyuncuları arasında yer alan Necla Nazır ve arabesk müziğin popüler ismi Ferdi Tayfur’un tek çocukları Tuğçe Tayfur babasının izinden gitmeyi sürdürüyor. ‘Huzurum Kalmadı’ şarkısında babasıyla düet yapan Tuğçe Tayfur müzik hayatında emin adımlarla ilerliyor. Peki Tuğçe Tayfur kaç yaşında? Tuğçe Tayfur nereli? Tuğçe Tayfur evli mi?

TUĞÇE TAYFUR KİMDİR?

Oyuncu Necla Nazır ve şarkıcı Ferdi Tayfur’un kızı olarak Tuğçe Tayfur 18 Mart 1988 yılında İstanbul’da doğdu. Tuğçe Tayfur yaş olarak 32 yaşındadır. Tuğçe Tayfur’un burcu ise balıktır.

Sevilen ismin kızı ilkokul eğitimini Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki İlkolu’nda; ortaokul öğrenimini ise İstek Vakfı Kemal Atatürk Lisesi’nde gördü. Ardından üniversite eğitimini Yeditepe Üniversitesi İtalyanca Sanat ve Tasarım Bölümü’nde tamamladı. Küçük yaşlardan beri müziğe karşı özel bir ilgisi bulunan Tuğçe Tayfur, çocukluk döneminde piyano ve keman eğitimi aldı. Ailesinden destek alan Tuğçe Tayfur müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı.