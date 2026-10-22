Ferencvaros - Uniao Torreense Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Ferencvaros, 22 Ekim 2026 saat 19:45'te Groupama Arena'da Uniao Torreense ile yüz yüze geliyor.
Ferencvaros, güçlü bir performans sergileyerek grup aşamasındaki iddiasını sürdürmekte. Uniao Torreense'nin ise sahasında yaşadığı sıkıntılar dikkat çekiyor.
Ferencvaros, UEFA Avrupa Ligi'nde son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak dikkat çekti. Uniao Torreense ise bu turnuvada 2 maçta 1 galibiyet elde etti ve 1 maçı kaybetti.
Ferencvaros kadrosunda Isaac Pappoe (Sakat - Diz Sakatlığı), Barnabas Nagy (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Lenny Joseph (Şüpheli), Bence Ötvös (Sakat - Diz Sakatlığı), Matus Bero (Sakat - Bacağı Kırık), Naby Keita (Şüpheli), Endre Botka (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Gergö Szecsi (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Franko Kovacevic (Şüpheli) yer almıyor.
Uniao Torreense kadrosunda Adama Baradji (Sakat) yer almıyor.
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