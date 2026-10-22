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Ferencvaros - Uniao Torreense Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Ferencvaros, Uniao Torreense karşısında UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Ferencvaros - Uniao Torreense Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
UEFA Avrupa Ligi
Ferencvaros
Perşembe 19:45
22.10.2026
Uniao Torreense
Stadyum: Groupama Arena Yayın: tabii Spor

Ferencvaros, 22 Ekim 2026 saat 19:45'te Groupama Arena'da Uniao Torreense ile yüz yüze geliyor.

Ferencvaros, güçlü bir performans sergileyerek grup aşamasındaki iddiasını sürdürmekte. Uniao Torreense'nin ise sahasında yaşadığı sıkıntılar dikkat çekiyor.

Takımların güncel form bilgileri
Ferencvaros

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Kisvarda FC 1-1 Ferencvaros Macaristan 1. Ligi B
  • 15.10.2026 Ferencvaros 2-1 Viktoria Plzen UEFA Avrupa Ligi G
  • 10.10.2026 Ferencvaros 1-1 Debreceni Macaristan 1. Ligi B
  • 20.09.2026 Nyiregyhaza Spartacus 1-1 Ferencvaros Macaristan 1. Ligi B
  • 17.09.2026 Celtic 1-3 Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi G
Uniao Torreense

tüm kulvarlar

  • 15.10.2026 Uniao Torreense 1-2 Sunderland UEFA Avrupa Ligi M
  • 10.10.2026 Tondela 1-0 Uniao Torreense Portekiz 2. Ligi M
  • 17.09.2026 Lillestrom 1-2 Uniao Torreense UEFA Avrupa Ligi G
  • 11.09.2026 Uniao Torreense 0-0 Leixoes Portekiz 2. Ligi B
  • 05.09.2026 Benfica B 0-2 Uniao Torreense Portekiz 2. Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Ferencvaros, UEFA Avrupa Ligi'nde son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak dikkat çekti. Uniao Torreense ise bu turnuvada 2 maçta 1 galibiyet elde etti ve 1 maçı kaybetti.

Eksik Oyuncular

Ferencvaros

9 eksik
Isaac Pappoe Sakat Diz Sakatlığı
Barnabas Nagy Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Lenny Joseph Şüpheli
Bence Ötvös Sakat Diz Sakatlığı
Matus Bero Sakat Bacağı Kırık
Naby Keita Şüpheli
Endre Botka Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Gergö Szecsi Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Franko Kovacevic Şüpheli

Uniao Torreense

1 eksik
Adama Baradji Sakat

Ferencvaros kadrosunda Isaac Pappoe (Sakat - Diz Sakatlığı), Barnabas Nagy (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Lenny Joseph (Şüpheli), Bence Ötvös (Sakat - Diz Sakatlığı), Matus Bero (Sakat - Bacağı Kırık), Naby Keita (Şüpheli), Endre Botka (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Gergö Szecsi (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Franko Kovacevic (Şüpheli) yer almıyor.

Uniao Torreense kadrosunda Adama Baradji (Sakat) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Ferencvaros - Uniao Torreense maçı ne zaman?

Maç 22 Ekim 2026 tarihinde oynanacak.

Ferencvaros - Uniao Torreense maçı saat kaçta?

Maç 19:45'te başlayacak.

Ferencvaros - Uniao Torreense maçı hangi kanalda?

Maç Tabii Spor kanalında yayınlanacak.

Ferencvaros - Uniao Torreense maçında hangi oyuncular eksik?

Ferencvaros'ta Isaac Pappoe, Barnabas Nagy, Lenny Joseph, Bence Ötvös, Matus Bero, Naby Keita, Endre Botka, Gergö Szecsi ve Franko Kovacevic; Uniao Torreense'de ise Adama Baradji eksik.

Ferencvaros ve Uniao Torreense'nin ligde kaç puanı var?

Bu bilgi mevcut değil.

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Anahtar Kelimeler:
ferencvaroş
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