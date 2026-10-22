Ferencvaros - Uniao Torreense Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Avrupa Ligi Ferencvaros Perşembe 19:45 Uniao Torreense

Ferencvaros, 22 Ekim 2026 saat 19:45'te Groupama Arena'da Uniao Torreense ile yüz yüze geliyor.

Ferencvaros, güçlü bir performans sergileyerek grup aşamasındaki iddiasını sürdürmekte. Uniao Torreense'nin ise sahasında yaşadığı sıkıntılar dikkat çekiyor.

Takımların güncel form bilgileri Ferencvaros tüm kulvarlar Kisvarda FC 1-1 Ferencvaros Macaristan 1. Ligi B

Ferencvaros 2-1 Viktoria Plzen UEFA Avrupa Ligi G

Ferencvaros 1-1 Debreceni Macaristan 1. Ligi B

Nyiregyhaza Spartacus 1-1 Ferencvaros Macaristan 1. Ligi B

Celtic 1-3 Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi G Uniao Torreense tüm kulvarlar Uniao Torreense 1-2 Sunderland UEFA Avrupa Ligi M

Tondela 1-0 Uniao Torreense Portekiz 2. Ligi M

Lillestrom 1-2 Uniao Torreense UEFA Avrupa Ligi G

Uniao Torreense 0-0 Leixoes Portekiz 2. Ligi B

Benfica B 0-2 Uniao Torreense Portekiz 2. Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Ferencvaros, UEFA Avrupa Ligi'nde son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak dikkat çekti. Uniao Torreense ise bu turnuvada 2 maçta 1 galibiyet elde etti ve 1 maçı kaybetti.

Eksik Oyuncular Ferencvaros 9 eksik Isaac Pappoe Barnabas Nagy Lenny Joseph Bence Ötvös Matus Bero Naby Keita Endre Botka Gergö Szecsi Franko Kovacevic Uniao Torreense 1 eksik Adama Baradji

Ferencvaros kadrosunda Isaac Pappoe (Sakat - Diz Sakatlığı), Barnabas Nagy (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Lenny Joseph (Şüpheli), Bence Ötvös (Sakat - Diz Sakatlığı), Matus Bero (Sakat - Bacağı Kırık), Naby Keita (Şüpheli), Endre Botka (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Gergö Szecsi (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Franko Kovacevic (Şüpheli) yer almıyor.

Uniao Torreense kadrosunda Adama Baradji (Sakat) yer almıyor.

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