CANLI | Ferencvaros - Uniao Torreense maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026

Maç Skoru
13:00 - 22 Ekim 2026
Ferencvaros, UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir mücadeleye çıkıyor. İki takımın son durumunu ve eksikliklerini inceleyerek karşılaşma öncesi detayları paylaşıyoruz.
09:00 - 22 Ekim 2026
Ferencvaros, Viktoria Plzen'i 2-1 mağlup ederek Avrupa Ligi'ndeki mücadeleye devam etti. Kristoffer Zachariassen'in penaltı golü ve Denis Visinsky'nin son dakikalarda attığı gol maça damga vurdu.
05:00 - 22 Ekim 2026
Ferencvaros, UEFA Avrupa Ligi'nde 22 Ekim 2026 tarihinde Uniao Torreense ile karşılaşacak. Her iki ekip de farklı form serileri ile sahaya çıkacak.
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