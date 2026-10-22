CANLI | Ferencvaros - Uniao Torreense maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026

05:00 - 22 Ekim 2026

FERENCVAROS - UNİAO TORREENSE MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER



Ferencvaros, UEFA Avrupa Ligi'nde 22 Ekim 2026 tarihinde Uniao Torreense ile karşılaşacak. Her iki ekip de farklı form serileri ile sahaya çıkacak.