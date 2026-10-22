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CANLI | Ferencvaros - Uniao Torreense maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026
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CANLI | Ferencvaros - Uniao Torreense maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026

22 Ekim 2026'da Groupama Arena'da oynanacak Ferencvaros - Uniao Torreense maçı futbolseverler için önemli bir mücadele olacak. İki takım da galibiyet hedefliyor.

Burak Kavuncu

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş tabii Spor
Stadyum Groupama Arena
Ferencvaros Ferencvaros
-
-
Uniao Torreense Uniao Torreense

13:00 - 22 Ekim 2026

FERENCVAROS - VİKTORİA PLZEN MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

CANLI | Ferencvaros - Uniao Torreense maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 1
Ferencvaros, UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir mücadeleye çıkıyor. İki takımın son durumunu ve eksikliklerini inceleyerek karşılaşma öncesi detayları paylaşıyoruz.

09:00 - 22 Ekim 2026

(ÖZET) FERENCVAROS - VİKTORİA PLZEN MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

CANLI | Ferencvaros - Uniao Torreense maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 2
Ferencvaros, Viktoria Plzen'i 2-1 mağlup ederek Avrupa Ligi'ndeki mücadeleye devam etti. Kristoffer Zachariassen'in penaltı golü ve Denis Visinsky'nin son dakikalarda attığı gol maça damga vurdu.

05:00 - 22 Ekim 2026

FERENCVAROS - UNİAO TORREENSE MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

CANLI | Ferencvaros - Uniao Torreense maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 3
Ferencvaros, UEFA Avrupa Ligi'nde 22 Ekim 2026 tarihinde Uniao Torreense ile karşılaşacak. Her iki ekip de farklı form serileri ile sahaya çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
ferencvaroş
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