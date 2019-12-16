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Ferhat ile Şirin dizisine flaş transfer! Sarp Akkaya hangi rolde oynayacak?

DİZİ HABERLERİ  | 16.12.2019 20:38 | Son Güncelleme

Fox TV'de yayınlanan, Cansu Dere, Tolga Sarıtaş ve Leyla Tanlar'ın başrollerini paylaştığı Ferhat ile Şirin dizisine ünlü oyuncu Sarp Akkaya da katıldı. Son olarak yayından kaldırılan Kurşun dizisinde rol alan başarılı oyuncu Sarp Akkaya, Ferhat ile Şirin'deki rolüyle dengeleri değiştirecek.

Ferhat ile Şirin dizisine flaş transfer! Sarp Akkaya hangi rolde oynayacak?

Efsanevi bir aşk masalını anlatan Ferhat ile Şirin dizisinde, Cemal karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan başarılı oyuncu Banu’nun (Cansu Dere) iş hayatına önemli bir giriş yapacak.

Hiç kimsenin tanımadığı bu gizemli karakter, Ferhat'ın hayatında önemli bir yer alacak ve onun zorlu mücadelesinde en büyük destekçisi olacak. Cemal'in gelişiyle; Ferhat, Banu ve Şirin'in hayatında büyük değişiklikler olacak.

Sarp Akkaya (1)

Yapımını O3 Medya ile Artistanbul Medya’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu, “Ferhat ile Şirin”in yeni bölümü için şimdiden nefesler tutuldu.

Sarp Akkaya (4)

Başrollerini Cansu Dere, Tolga Sarıtaş ve Leyla Tanlar’ın paylaştığı, kadrosunda Yıldıray Şahinler, Ushan Çakır, Şehsuvar Aktaş, Emel Çölgeçen, Alican Barlas ve Nihan Gür gibi birbirinden başarılı oyuncuların da yer aldığı “Ferhat ile Şirin”, etkileyici hikayesi ile her Cuma saat 20.00’de FOX‘ta.

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