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Fernando Muslera ülkesinde sokak satın aldı! 12 bin kişi ayağa kalktı...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.10.2024 09:36
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Geçtiğimiz günlerde ülkesinde bir takım satın aldığını duyuran Fernando Muslera şimdi de sokak satın aldı. Bu haberin ardından tecrübeli file bekçisine vatandaşları tepki gösterdi. İşte detaylar...

Fernando Muslera ülkesinde sokak satın aldı! 12 bin kişi ayağa kalktı...
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 38 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Fernando Muslera, geçtiğimiz günlerde ülkesinin 3. Lig'inde mücadele eden Sportivo Bella Italia'yı satın aldığı haberleriyle dünya gündemine oturmuştu.

ŞİMDİ DE SOKAK SATIN ALDI

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Bu gelişmenin ardından 38 yaşındaki tecrübeli kalecinin ülkesinde bir de sokak satın aldığı ortaya çıktı. Uruguay basınında yer alan haberlere göre Muslera, Maldonado bölgesinde bulunan bir sokağı satın almak için 266 bin dolar ödedi.

Belediye tarafından onay verilen bu satış için Belediye Başkanı Alexandro Infante, Muslera'nın Maldonado'da yaşayan ve yatırım yapan bir vatandaş olduğuna vurgu yaptı, yapılan satışın yalnızca ünlü bir isimle ilgili olmadığını ifade etti.

HALK TEPKİLİ...

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Fakat bölge halkı duruma tepki gösterdi. Punta Ballena'da gerçekleşecek bir projenin çevresel değişikliklere yol açacağına dair endişeler dile getirilirken, bu projeye karşı 12 binden fazla imza toplandı.

Muhalefet partisi temsilcisi Jorge Pieri konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Muslera’nın talebinin hızlı bir şekilde ele alındığını belirtti. Pieri, bu aceleci sürecin derinlemesine bir inceleme yapılmasına olanak tanımadığını ifade ederek, durumu "yeterince gerekçelendirilmediğini" söyledi.

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Uruguay son dakika galatasaray muslera
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