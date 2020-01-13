YURTHABER
  4. Fethi Sekin anısına halı saha turnuvası

Fethi Sekin anısına halı saha turnuvası

MALATYA HABERLERİ  | 13.01.2020 08:54 | Son Güncelleme

Malatya Gençlik Federasyonu ve Malatya Ferdi Branşlar Spor Kulüpleri FederasyonuŞehit polisimiz Fethi Sekin anısına düzenlediği halı futbol turnuvasının ödül törenini gerçekleştirdi.

Malatya Gençlik Federasyonu ve Malatya Ferdi Branşlar Spor Kulüpleri Federasyonu
Şehit polisimiz Fethi Sekin anısına düzenlediği halı futbol turnuvasının ödül törenini gerçekleştirdi. Yapılan törene Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Müftüsü Veysel Işıldar ve Baskil Gençlik Spor Kulübü Başkanı Selahattin Omaç katıldı. Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Şehit Fethi Sekin’i hiç bir zaman unutmayacaklarını belirterek, turnuvayı düzenleyenlere teşekkür etti.
İl Müftüsü Veysel Işıldar da Türkiye’nin şehidi Fethi Sekin’i rahmet ve hayırla andıklarını ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDevrim gibi buluş! Tedavi 1 saniyeye inecekDevrim gibi buluş! Tedavi 1 saniyeye inecek
Ayşegül Kaya Türkiye üçüncüsü olduAyşegül Kaya Türkiye üçüncüsü oldu
1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde ilk yarı sona erdi1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde ilk yarı sona erdi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Malatya Namaz Vakitleri 13 Ocak Pazartesi

İmsak
06:10
Sabah
07:36
Öğle
12:40
İkindi
15:12
Akşam
17:34
Yatsı
18:55

Malatya Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Pazartesi

Adafı Eczanesi
Merkez
Bahar Karakaş Eczanesi
Merkez
Kumsal Eczanesi
Merkez
Kurnazlar Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nden ziyaretler

Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nden ziyaretler

Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Vekili: "Tek güvencemiz Türkiye ve Türk halkıdır"

Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Vekili: "Tek güvencemiz Türkiye ve Türk halkıdır"

Malatyaspor USA Başkanı Teoman Mutlu, M.İdmanyurdu için büyük düşünüyor

Malatyaspor USA Başkanı Teoman Mutlu, M.İdmanyurdu için büyük düşünüyor

Mhp Malatya İl Başkanı Arif Yıldız:

Mhp Malatya İl Başkanı Arif Yıldız:

Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Asfalt Çalışmalarını İnceledi

Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Asfalt Çalışmalarını İnceledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.