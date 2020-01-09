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  4. Fethiye açıklarında erkek cesedi bulundu

Fethiye açıklarında erkek cesedi bulundu

MUĞLA HABERLERİ  | 09.01.2020 17:40 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesi, açıklarında düzensiz göçmene ait erkek cesedi bulundu.Fethiye açıklarında arama kurtarma faaliyeti icra eden Sahil Güvenlik ekipleri, Kapıdağı Yarımadadası Kocabük sahilinde bir ceset olduğunu fark etti.

Muğla’nın Fethiye ilçesi, açıklarında düzensiz göçmene ait erkek cesedi bulundu.
Fethiye açıklarında arama kurtarma faaliyeti icra eden Sahil Güvenlik ekipleri, Kapıdağı Yarımadadası Kocabük sahilinde bir ceset olduğunu fark etti. Cesedin yanına giden ekipler yaptıkları incelemede, cesedin erkek bir düzensiz göçmene ait olduğu belirledi. İncelemelerin ardından ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Cesedin ilçede 3 Ocak’ta, 15 düzensiz göçmenin bulunduğu değerlendirilen lastik botun batması sonucu kaybolduğu belirtilen 7 kişiden birine ait olduğu üzerinde duruluyor.

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Mavioğlu Eczanesi
Merkez
Turunç Eczanesi
Bodrum
Burcu Eczanesi
Bodrum
Can Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Sağlık Eczanesi
Bodrum
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