Fethiye açıklarında sürüklenen lastik bottaki 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, arıza yapıp sürüklenen lastik bottaki 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, sürüklenen lastik bottaki 32 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



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