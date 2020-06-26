Fethiye Belediye Meclisi, Başkan Karaca’ya ihaleye katılma yetkisi verdi

Fethiye Belediyesi Haziran ayı olağanüstü meclis toplantısı Özer Olgun Kültür Merkezi’nde yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Ankara’da ihale edilecek Kargı Mahallesi’nde 92 ada, 25 parsel önünde bulunan alanın ihalesine katılması için Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ye yetki verildi.

Özer Olgun Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıda tüm katılımcıların sosyal mesafe kurallarına uyduğu görüldü. Aynı zamanda toplantı öncesinde tüm katılımcılara maske dağıtılırken, salona giriş yapanların ateşi ölçüldü. Toplantıyı Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca başlattı. Kargı Mahallesi’ne de bir halk plajı yapılmasını istediğini söyleyen Karaca, bu konuda meclisten yetki istedi.

Olağanüstü meclisteki tek gündem olan, Kargı Mahallesi, 92 ada, 25 parsel önünde bulunan Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan Devletin Hüküm ve Tasarrufu altındaki toplam 10 bin metrekare alanın 3 adet Büfe (18,00 m2), 3 adet duş (159,54 m2), 3 adet WC (124,53 m2), 3 adet kabin (58,68 m2), 9 bin 639,25 metrekaresi kumsal alan olarak kullanılmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g ve Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin Değişik 55.maddesinin 4/a fıkrasına göre 4 (dört) yıl süreyle işletmek üzere, pazarlık usulü ile kiralama izni verilmesi işinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nde 29/06/2020 tarihinde yapılacak olan ihalesinin katılımı ve ihale ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için Fethiye Belediye Başkanlığı’nı temsilen Belediye Başkanı Alim KARACA’ya yetki verilmesine dair gündem oy birliği ile geçti.

Karaca, eğer ihalenin kazanılması durumunda seneye Kargı’da bulunan halk plajını da açacaklarını söyledi.

