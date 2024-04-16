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Fethiye’de deniz dibinde turizm toplantısı yapıldı

İHA İHA
16.04.2024 15:28
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Muğla’nın Fethiye ilçesindeki dalgıçlar, Turizm Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Fethiye’de deniz dibinde turizm toplantısı yapıldı

Dalgıçlar, su altında kurdukları masada temsili olarak turizm sezonu ile ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Fethiye’de bir dalış okulunun işletmeciliğini yapan Önder Diktaş ile beraberindeki Aydın Tanal ve Melisa Harless, Dalyan Koyu açıklarında 5 metre derinliğe dalış gerçekleştirdi. Gerçekleştirdikleri dalışta dikkat çeken bir etkinlik gerçekleştiren dalgıçlar, su altında kurdukları masanın etrafında oturarak, turizm sezonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Dalgıçların bu anları ise su altı kamerasıyla kaydedildi. Bir dalgıç diğerinin sorularını cevaplandırırken, diğer dalgıç da bilgisayara notlarını aldı. Dalış Eğitmeni Önder Diktaş, yaptıkları bu etkinlikle Turizm Haftasını kutladıklarını belirterek, "Sezon boyunca yerli ve yabancı tüm misafirlerimizi dalış için bekliyoruz. Bu sezonda farklı etkinliklere imza atmayı planlıyoruz. Amacımız, dalışı Türkiye’de tanıtmak ve sevdirmek" dedi.

Fethiye’de deniz dibinde turizm toplantısı yapıldı

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